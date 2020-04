Free Sénégal et Comviva collaborent pour améliorer le service d'argent mobile

DAKAR, Senegal, le 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- Free, le deuxième plus grand opérateur de réseaux mobiles du Sénégal, a déployé mobiquity® Money pour améliorer son service d'argent mobile « Free Money » et offrir une expérience de classe mondiale à ses clients pour les paiements numériques. Mobiquity® Money de Comviva est la plus grande plateforme d'argent mobile au monde avec plus de 60 déploiements dans plus de 45 pays, elle apportera les meilleures pratiques mondiales en matière d'argent mobile aux utilisateurs de Free Money au Sénégal.

Lancé en 2014, Free Money est l'un des principaux services d'argent mobile au Sénégal, offrant de nombreux services financiers numériques tels que le transfert d'argent, le paiement de factures, le paiement des commerçants et la recharge de crédit mobile. La migration de la plateforme existante vers la nouvelle plateforme mobiquity® Money a augmenté la capacité du système de Free Money, et a amélioré les performances ainsi que la sécurité des transactions.

mobiquity® Money est une plateforme hautement évolutive qui aidera Free Money à conquérir rapidement de nouveaux clients, à accélérer la croissance des transactions et à lancer des fonctionnalités innovantes, tout en maintenant une disponibilité élevée du service. L'architecture technique de pointe de la plateforme mobiquity® Money a permis à Free Money de développer rapidement de nouvelles fonctionnalités ainsi que des intégrations rapides avec les créanciers, les commerçants, les banques, les fournisseurs de transferts de fonds et d'autres systèmes tiers, réduisant ainsi le temps nécessaire au lancement de nouveaux services financiers numériques. La plateforme apporte de nombreuses capacités améliorées telles que la création optimisée de rapports, une tarification flexible et une meilleure fonctionnalité de paiements groupés, ce qui permet à Free Money de fournir des services financiers numériques et une expérience en accord avec les besoins de ses clients.

Mamadou MBENGUE, président-directeur général de Free Sénégal, a déclaré : « Chez Free Money, nous travaillons sans relâche pour démocratiser l'utilisation des services financiers numériques et améliorer l'expérience client. Conformément à cet objectif, nous avons déployé avec succès la plateforme mobiquity® Money en remplacement de la plateforme existante. La nouvelle plateforme facilitera l'innovation des produits, en nous aidant à renforcer Free Money, à lancer de nouveaux services financiers numériques axés sur le consommateur et à offrir une expérience utilisateur supérieure à nos clients. »

Anil Krishnan, directeur de la région Afrique chez Comviva, a ajouté : « mobiquity® Money est une plateforme d'argent mobile riche en fonctionnalités, évolutive et flexible qui a été déployée sur 5 continents au cours des 14 dernières années. Nous sommes heureux d'apporter cette expérience de premier ordre en matière de services financiers numériques aux utilisateurs de Free Money au Sénégal. La plateforme permettra à Free Money d'accélérer la croissance de l'argent mobile au Sénégal en introduisant des services financiers numériques innovants et en fournissant une expérience de paiement sans heurts aux utilisateurs. »

