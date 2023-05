FRONTIERS OF FREEDOM ВЫРАЖАЮТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ КОРРУПЦИИ, ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ОСЛАБЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В РУМЫНИИ

Призыв к Соединенным Штатам и Европейскому Союзу использовать дипломатические отношения и санкции для обеспечения защиты западных ценностей.

ФЭРФАКС, Ва., 11 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- На фоне опасений по поводу широко распространенной коррупции в правительстве, грубой халатности в отношении верховенства права, манипуляций с рыночной экономикой и недавнего спада в демократии, независимый фонд в Соединенных Штатах, Frontiers of Freedom, заявил о своей озабоченности по поводу нынешней ситуации в Румынии и призвали международное сообщество, включая Соединенные Штаты и Европейский союз, применять дипломатическое давление и целенаправленные санкции для обеспечения защиты западных ценностей и интересов в Восточной Европе – в частности в Румынии.

Frontiers of Freedom раскритиковал румынских правительственных чиновников в связи с потенциально коррумпированными румынскими политиками и бюрократами в Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), которые с большей вероятностью способствуют дестабилизирующим усилиям, нацелившись на Euroins Румынии – единственную страховую группу Euroins Insurance Group, предоставляющую критически важные услуги по стахованию морских перевозок зерна и путешествующих украинцев, бежавших из своей страны (через свои две дочерние украинские организации Euroins Ukraine и Euroins Ukraine), с несправедливым вмешательством со стороны регулирующих органов. Дестабилизируя Euroins Ukraine, румынские политики и бюрократы предпринимают попытки подорвать устойчивую модель бизнеса Euroins, тем самым отрицательно сказываясь и на бизнес-деятельности группы в Украине.

"Несмотря на то, что коррупция, безусловно, является проблемой во многих странах, она вызывает особое беспокойство в Румынии в связи с конфликтом между Россией и Украиной", – заявил президент Frontiers of Freedom Джордж С. Лэндрит. Принимая взятки или другие формы коррупционных платежей от российских организаций, коррумпированные румынские политики и бюрократы в ASF могут напрямую способствовать усилиям Путина, направленным на дестабилизацию Украины и международного сообщества в целом. Эти лица могут использовать свое положение, чтобы влиять на решения регулирующих органов или лишать Euroins возможности вести бизнес-деятельность таким образом, что это наносит ущерб не только компании, но и всему международному сообществу бизнеса и инвесторов», — добавил Лэндрит.

Страхование морских перевозок является одним из важнейших компонентов мировой торговли, обеспечивающим защиту транзитных товаров по всему миру. В условиях конфликта между Россией и Украиной такое страхование имеет особое значение, поскольку позволяет украинским компаниям безопасно отправлять товары за границу и поддерживать важные торговые отношения.

"Российский президент Путин не скрывает своего желания любым возможным образом оказывать давление на Украину и подрывать деятельность украинских компаний и отдельных лиц даже далеко за пределами Украины", – Лэндрит. "Для решения подобных проблем в Румынии крайне важно, чтобы румынское правительство предприняло упреждающие шаги по искоренению коррупции и обеспечению того, чтобы политики и бюрократы в ASF были привлечены к ответственности за любую незаконную деятельность, особенно те, кто поддерживает Путина. Такие меры могли бы включать укрепление антикоррупционных законов и нормативно-правовых актов, повышение прозрачности и подотчетности в AFS, а также предоставление дополнительных ресурсов и подготовку правоохранительных органов для расследования и судебного преследования коррупционных дел", – добавил Лэндрит.

Несмотря на критически важное значение морских перевозок и туристического страхования украинцев, румынское правительство до сих пор не приняло значимых мер для решения проблем, связанных с усилиями Путина, направленными на подрыв этих отраслей. Оно, возможно, не в полной мере осознает значение этих отраслей. В то время как администрация Байдена-Харриса и другие европейские правительства предпринимают шаги для поддержки Украины посредством прямой финансовой помощи и экономических санкций против России, румынское и западное правительства не уделяют внимания той важной роли, которую страховые компании играют в обеспечении защиты и поддержки украинского бизнеса и отдельных лиц. Давая России возможность продолжать разрушать эти отрасли, румынское правительство не в полной мере поддерживает Украину в её усилиях по борьбе с российской агрессией.

Кроме того, важно, чтобы международные партнеры продолжали совместную работу по поддержке Украины и противодействию российской агрессии. Это могло бы включать оказание финансовой поддержки Euroins и другим украинским страховщикам, осуществление дипломатических усилий, направленных на давление на румынских регуляторов на прекращение их несправедливой и агрессивной деятельности, а также сотрудничество в области разведки и правоохранительной деятельности по выявлению и пресечению коррупционной деятельности.

