Frontiers of Freedom wyraża zaniepokojenie korupcją, erozją praworządności i osłabieniem wartości demokratycznych w Rumunii

Fundacja wzywa Stany Zjednoczone i Unię Europejską do ochrony zachodnich wartości w drodze dyplomacji i sankcji.

FAIRFAX, Wirginia, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- W obliczu szerzącej się korupcji w rządzie, erozji praworządności, ingerowania w gospodarkę wolnorynkową i osłabienia demokracji w Rumunii Frontiers of Freedom – niezależna fundacja ze Stanów Zjednoczonych – wyraziła obawy dotyczące sytuacji w tym kraju, wzywając społeczność międzynarodową, w tym Stany Zjednoczone i Unię Europejską, do wywierania presji dyplomatycznej i nakładania ukierunkowanych sankcji w celu ochrony zachodnich wartości i interesów w Europie Wschodniej, a w szczególności Rumunii.

Frontiers of Freedom skrytykowała przedstawicieli rządu Rumunii wobec rosnącego zaniepokojenia podejrzeniami o korupcję rumuńskich polityków i urzędników rumuńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF). Nie ulega wątpliwości, że przyczyniają się oni do destabilizowania sytuacji poprzez wprowadzanie nieuczciwych regulacji ingerujących w działalność Euroins Romania, kluczowej jednostki Euroins Insurance Group, czyli jedynej grupy ubezpieczeniowej zapewniającej (za pośrednictwem dwóch działających w Ukrainie podmiotów zależnych – Euroins Ukraine i Euroins Ukraine) ubezpieczenia dla niezbędnych transportów zbóż drogą morską oraz ubezpieczenia podróżne dla Ukraińców uciekających z kraju. Destabilizując Euroins Ukraine, rumuńscy politycy i urzędnicy próbują podkopać zrównoważony model biznesowy Euroins. Dzieje się to z niekorzyścią dla działalności całej Grupy na terenie Ukrainy.

„Problem korupcji niewątpliwie dotyczy wielu krajów, jednak w przypadku Rumunii budzi on wyjątkowy niepokój w kontekście konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą – powiedział George C. Landrith, prezes fundacji Frontiers of Freedom. – Przyjmując łapówki i inne nielegalne korzyści od rosyjskich podmiotów, skorumpowani politycy rumuńscy i urzędnicy ASF mogą bezpośrednio pomagać Putinowi w osłabianiu Ukrainy i destabilzowaniu społeczności międzynarodowej. Osoby te wykorzystują swoje stanowiska, by wpływać na kształt regulacji czy też osłabiać pozycję rynkową Euroins, szkodząc nie tylko samej spółce, ale również międzynarodowemu środowisku biznesowo-inwestycyjnemu" – dodał Landrith.

Ubezpieczenia transportu morskiego towarów stanowią niezbędny element światowego handlu. Zapewniana przez nie ochrona nabiera szczególnego znaczenia w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, dając firmom w Ukrainie bezpieczeństwo eksportowe oraz możliwość podtrzymywania ważnych stosunków handlowych.

„Prezydent Rosji nie ukrywa, że zależy mu na tym, by Ukraina znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów, bez względu na środki, jakimi cel ten miałby zostać osiągnięty, oraz by osłabić ukraińskie firmy i pogorszyć sytuację obywateli tego kraju w wymiarze wykraczającym daleko poza jego terytorium – powiedział Landrith. – W przypadku Rumunii kluczowe jest zatem podjęcie przez tamtejszy rząd aktywnych działań w kierunku wykorzenienia korupcji i pociągnięcia do odpowiedzialności polityków i urzędników z ASF za wszelkie naruszenia prawa, zwłaszcza te związane ze wsparciem dla Putina. Mogą one polegać np. na wzmocnieniu przepisów i regulacji antykorupcyjnych, zwiększeniu transparentności działań ASF i poszerzeniu kontroli nad nimi, a także zapewnieniu organom ścigania dodatkowych zasobów i szkoleń potrzebnych do skutecznego prowadzenia dochodzeń i postępowań w sprawach korupcyjnych" – dodał Landrith.

Mimo świadomości fundamentalnego znaczenia ubezpieczeń morskich i podróżnych dla ukraińskich przedsiębiorstw i obywateli rząd rumuński jak dotąd nie wdrożył żadnych sensownych rozwiązań przeciwdziałających podejmowanym przez Putina próbom osłabienia tych branż. Wiele wskazuje na to, że politycy w Rumunii nie doceniają ich znaczenia. Podczas gdy administracja Joe Bidena i Kamali Harris oraz rządy państw członkowskich UE cały czas wspierają Ukrainę poprzez bezpośrednią pomoc finansową i sankcje gospodarcze przeciwko Rosji, rządy Rumunii i państw zachodnich zdają się nie dostrzegać kluczowej roli odgrywanej przez firmy ubezpieczeniowe w kontekście bezpieczeństwa ukraińskich przedsiębiorstw i obywateli. Pozwalając na erozję tych branż wskutek presji Rosjan, rząd Rumunii nie udziela Ukrainie pełnego wsparcia w stawianiu oporu rosyjskiej agresji.

Warto tu też podkreślić potrzebę dalszej współpracy międzynarodowej w zakresie pomocy Ukrainie i przeciwstawiania się agresji ze strony Rosjan. Może ona polegać np. na wsparciu finansowym Euroins i innych firm ubezpieczeniowych działających w Ukrainie, wywieraniu dyplomatycznej presji na rumuńskie organy regulacyjne, aby zaprzestały one nieuczciwych praktyk wykraczających daleko poza obowiązujące normy prawa, a także współpracy wywiadu i organów ścigania w wykrywaniu i eliminowaniu korupcji.

Frontiers of Freedom

Frontiers of Freedom to organizacja non-profit utworzona w 1995 r. przez senatora Malcolma Wallupa. Jest to podmiot zwolniony z części podatków federalnych zgodnie z par. 501 pkt. c) (4) kodeksu podatkowego Stanów Zjednoczonych. Frontiers of Freedom działa jako fundacja o charakterze edukacyjnym, której przyświeca misja promowania zasad wolności jednostki, „pokoju przez siłę", ograniczania ingerencji państwa w gospodarkę, wolności gospodarczej oraz wolnego rynku, a także tradycyjnych amerykańskich wartości zapisanych w Konstytucji i Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Osoby chcące uzyskać dodatkowe informacje na temat stanowiska fundacji w sprawie aktualnych wydarzeń w Rumunii lub odbyć rozmowę z jej przedstawicielem na temat jej międzynarodowych działań proszone są o kontakt mailowy: [email protected].

