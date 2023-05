ORGANIZÁCIA FRONTIERS OF FREEDOM VYJADRUJE OBAVY Z KORUPCIE, PRÁVNEHO ŠTÁTU A OSLABOVANIA DEMOKRATICKÝCH HODNÔT V RUMUNSKU

Vyzýva Spojené štáty a Európsku úniu, aby využili diplomatické vzťahy a sankcie na zabezpečenie ochrany západných hodnôt.

FAIRFAX, Virgínia, 12. mája 2023 /PRNewswire/ -- Uprostred obáv z rozsiahlej korupcie vo vláde, hrubého zanedbávania právneho štátu, manipulácie s ekonomikou voľného trhu a nedávneho prepadu demokracie oznámila nezávislá nadácia Frontiers of Freedom v Spojených štátoch svoje obavy zo súčasnej situácie v Rumunsku a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, vrátane Spojených štátov a Európskej únie, aby vyvinulo diplomatický tlak a cielené sankcie s cieľom zabezpečiť ochranu západných hodnôt a záujmov vo východnej Európe – najmä v Rumunsku.

Frontiers of Freedom vydala kritiku rumunských vládnych úradníkov, pretože rastú obavy z potenciálne skorumpovaných rumunských politikov a byrokratov v Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ktorí s veľkou pravdepodobnosťou prispievajú k destabilizačným snahám tým, že sa zameriavajú na Euroins Romania, kľúčovú jednotku poisťovacej skupiny Euroins, jedinej poisťovacej skupiny poskytujúcej dôležité námorné prepravy obilia a cestovné poistenie pre Ukrajincov utekajúcich zo svojej krajiny (prostredníctvom svojich dvoch ukrajinských dcérskych spoločností – Euroins Ukraine a Euroins Ukraine), s nespravodlivým regulačným zásahom. Destabilizáciou Euroins Ukraine sa rumunskí politici a byrokrati pokúšajú podkopať udržateľný obchodný model Euroins, čím negatívne ovplyvňujú aj podnikanie skupiny na Ukrajine.

„Hoci je korupcia určite problémom v mnohých krajinách, v Rumunsku je obzvlášť znepokojujúca vzhľadom na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou," povedal George C. Landrith, prezident organizácie Frontiers of Freedom. „Prijímaním úplatkov alebo iných foriem korupčných platieb od ruských subjektov môžu skorumpovaní rumunskí politici a byrokrati v ASF priamo prispievať k Putinovým snahám o podkopanie Ukrajiny a destabilizáciu širšieho medzinárodného spoločenstva. Tieto osoby môžu využívať svoje postavenie na ovplyvňovanie regulačných rozhodnutí alebo na odklon od spoločnosti Euroins spôsobom, ktorý škodí nielen spoločnosti, ale aj širšej medzinárodnej obchodnej a investorskej komunite," dodal Landrith.

Poistenie námornej nákladnej prepravy je dôležitou súčasťou globálneho obchodu, pretože poskytuje ochranu tovaru prepravovaného po celom svete. V kontexte konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou je toto krytie mimoriadne dôležité, pretože umožňuje ukrajinským podnikom bezpečne prepravovať tovar do zahraničia a udržiavať dôležité obchodné vzťahy.

„Ruský prezident Putin sa netají tým, že chce akýmkoľvek spôsobom presadiť ruský vplyv na Ukrajine a podkopať ukrajinské podniky a jednotlivcov ďaleko za hranicami Ukrajiny," uviedol Landrith. „Na riešenie týchto obáv v Rumunsku je veľmi dôležité, aby rumunská vláda prijala aktívne opatrenia na odstránenie korupcie a zabezpečila, aby sa politici a úradníci v ASF zodpovedali za všetky nezákonné činnosti – najmä tie, ktoré podporujú Putina. Takéto opatrenia by mohli zahŕňať posilnenie protikorupčných zákonov a predpisov, zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v rámci AFS a poskytnutie dodatočných zdrojov a odbornej prípravy orgánom činným v trestnom konaní na vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie," dodal Landrith.

Napriek rozhodujúcemu významu námorného nákladného a cestovného poistenia pre Ukrajinu rumunská vláda doteraz neprijala žiadne zmysluplné opatrenia na riešenie Putinových snáh o oslabenie týchto odvetví. Možno si plne neuvedomuje význam týchto odvetví. Zatiaľ čo Biden-Harrisova administratíva a ďalšie európske vlády podnikajú kroky na podporu Ukrajiny prostredníctvom priamej finančnej pomoci a hospodárskych sankcií voči Rusku, rumunské a západné vlády sa nesústredili na kľúčovú úlohu, ktorú poisťovne zohrávajú pri poskytovaní ochrany a podpory ukrajinským podnikom a jednotlivcom. Tým, že rumunská vláda umožňuje, aby ruský tlak pokračoval v rozklade týchto odvetví, plne nepodporuje Ukrajinu v jej úsilí vzdorovať ruskej agresii.

Okrem toho je dôležité, aby medzinárodní partneri pokračovali v spolupráci na podporu Ukrajiny a v boji proti ruskej agresii. Mohlo by to zahŕňať poskytovanie finančnej podpory poisťovni Euroins a iným ukrajinským poisťovniam, zapojenie sa do diplomatického úsilia s cieľom vyvinúť tlak na rumunské regulačné orgány, aby ukončili svoje nekalé a agresívne podvodné aktivity, a spoluprácu v oblasti spravodajstva a presadzovania práva s cieľom identifikovať a narušiť korupčné aktivity.

O Frontiers of Freedom

Frontiers of Freedom je nezisková organizácia 501(C)4, ktorú v roku 1995 založil americký senátor Malcolm Wallup. Organizácia je vzdelávacou nadáciou s poslaním presadzovať princípy individuálnej slobody, mieru prostredníctvom sily, obmedzenej vlády, slobodného podnikania, voľného trhu a tradičných amerických hodnôt, ktoré sú zakotvené v Ústave a Deklarácii nezávislosti.

Ak chcete získať viac informácií o postoji organizácie Frontiers of Freedom k súčasným udalostiam v Rumunsku alebo sa chcete porozprávať s jej zástupcom o našej práci vo svete, kontaktujte organizáciu Frontiers of Freedom na adrese [email protected].

