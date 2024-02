Fruit Attraction 2024 lädt zur weltweiten Teilnahme ein

Vom 8. bis 10. Oktober werden die Unternehmen der Obst- und Gemüsebranche wieder einen Termin auf der weltweit führenden Veranstaltung für die Vermarktung von Obst und Gemüse haben.

MADRID, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die Fruit Attraction, die jetzt zum 16. Mal von IFEMA MADRID und FEPEX veranstaltet wird, findet vom 8. bis 10. Oktober statt. Unter dem Motto „Discover the essence of the sector" öffnet die wichtigste Fachveranstaltung für die Obst- und Gemüseindustrie ihre Anmeldefrist für alle Unternehmen der Branche weltweit, die teilnehmen möchten.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der letzten Ausgabe kehrt die Fruit Attraction 2024 stärker und lebendiger als je zuvor zurück. Sie bietet der gesamten Branche Vorschläge, die dazu beitragen, ihre kommerzielle Interaktion zu fördern und zu erleichtern.

Die Fruit Attraction wird mehr als 65.000 m² Ausstellungsfläche in 9 Hallen belegen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 auf der IFEMA MADRID, wo Produkte, Lösungen, neue Sorten und Formate, Forschung, Trends und Innovationen von über 2.000 teilnehmenden Unternehmen vorgestellt werden. Das umfangreiche Angebot wird in vier Fachbereiche aufgeteilt: Frischprodukte, verwandte Industrie, Frischelogistik und Innova&Tech. Darüber hinaus wird die Avocado das Starprodukt des Jahres 2024 sein.

Bei dieser Gelegenheit wird das leistungsstarke International Buyers Programme, das wie bei früheren Ausgaben von ICEX und seinen Handelsbüros im Ausland unterstützt wird, erneut durch die Initiative Guest Importing Countries ergänzt, wobei China und Saudi Arabien im Mittelpunkt stehen. Diese Aktion wird die internationalen Handelsbeziehungen auf der Veranstaltung fördern, ergänzt durch ein umfangreiches Programm mit Rundtischgesprächen, geführten Messerundgängen und B2B-Sitzungen. Madrid, das erneut die Rolle der Welthauptstadt für Obst und Gemüse übernimmt, wird mehr als 1.000 Einkäufer, Einkaufsleiter des Einzelhandels, Importeure und Großhändler aus der ganzen Welt empfangen.

Wie mittlerweile üblich wird die Fachveranstaltung als Wissensdrehscheibe für die Obst- und Gemüsebranche dienen und ein komplettes Programm mit Fachkonferenzen mit vielfältigen Inhalten und hochkarätigen Teilnehmern und Referenten bieten. Zu den Höhepunkten der Fruit Attraction gehören Grape Attraction, Biofruit Congress, The Fresh Food Logistics Summit, sowie der Innovation Hub und Factoría Chef.

