Fruit Attraction 2024 lance un appel à la participation mondiale

Du 8 au 10 octobre, les entreprises du secteur des fruits et légumes auront à nouveau rendez-vous avec l'événement mondial le plus important pour la commercialisation des fruits et légumes.

MADRID, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Fruit Attraction, organisé par IFEMA MADRID et FEPEX, tiendra sa 16e édition du 8 au 10 octobre. Sur le thème « Découvrez l'essence du secteur », le principal événement commercial de l'industrie des fruits et légumes ouvre sa période d'inscription à toutes les entreprises du secteur dans le monde entier qui souhaitent y participer.

Après le succès retentissant de la dernière édition, Fruit Attraction 2024 revient plus fort et plus dynamique que jamais, avec des propositions pour l'ensemble du secteur qui contribuent à stimuler et à faciliter son interaction commerciale.

Fruit Attraction occupera plus de 65 000 m² de surface d'exposition à travers 9 halls : les halls 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 d'IFEMA MADRID, présentant des produits, des solutions, de nouvelles variétés et formats, des recherches, des tendances et des innovations de plus de 2 000 entreprises participantes. La vaste offre sera répartie en quatre zones spécialisées : Produits frais, Industrie connexe, Logistique des aliments frais et Innovation et technologie. En outre, l'avocat sera le produit phare de 2024.

À cette occasion, le puissant programme des acheteurs internationaux, soutenu comme lors des éditions précédentes par l'ICEX et ses bureaux commerciaux à l'étranger, sera à nouveau rejoint par l'initiative des pays importateurs invités, avec la Chine et l'Arabie saoudite au premier plan. Cette action favorisera les relations commerciales internationales lors de l'événement et sera complétée par un programme complet de tables rondes, de visites guidées du salon et de sessions B2B. Madrid, qui assume une fois de plus le rôle de capitale mondiale des fruits et légumes, accueillera plus de 1 000 acheteurs, directeurs d'achats au détail, importateurs et grossistes du monde entier.

Comme à l'accoutumée, l'événement commercial servira de centre de connaissances pour l'industrie des fruits et légumes, en proposant un programme complet de conférences techniques au contenu varié, avec des participants et des orateurs de haut niveau. Parmi les points forts de Fruit Attraction figurent Grape Attraction, Biofruit Congress, The Fresh Food Logistics Summit, ainsi que l'Innovation Hub et Factoría Chef.

