Führende Persönlichkeiten des Luxussektors versammeln sich bei den Neiman Marcus Awards zu Ehren von Leonard A. Lauder

NEW YORK, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Gestern Abend ehrte Neiman Marcus den legendären Leonard A. Lauder, Chairman Emeritus von The Estée Lauder Companies (ELC), mit dem Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. Der Abend diente der Würdigung von Lauders Verdiensten um die Luxusindustrie und wurde von beispielhaften Führungskräften im Coco's at Colette besucht. Dieser Moment unterstrich die langjährige Beziehung zwischen dem Luxuseinzelhändler und dem weltweit führenden Kosmetikunternehmen. Die neu gestaltete Awards-Plattform nutzt die volle Stärke von Neiman's Merchandising- und Marketing-Magie, um unseren Kunden die besten Kundenerlebnisse zu bieten In Pursuit of the Extraordinary.

„Leonard Lauder heute Abend zu ehren, ist besonders bedeutsam. Er hat die von seiner Mutter geschaffene Marke in eine globale Ikone verwandelt und führt ein Erbe fort, das in einer tiefen Kundenbindung verwurzelt ist - eine Philosophie, die das bemerkenswerte globale Geschäft der Estée Lauder Companies vorantreibt", sagte Geoffroy van Raemdonck, CEO der Neiman Marcus Group. „Seine Vision hat den Luxusstandard erhöht, die Möglichkeiten der Branche neu gestaltet und sowohl Innovation als auch Eleganz inspiriert. Wir freuen uns darauf, mit den Marken von ELC zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einzigartige Erlebnisse zu bieten, die die von ihm vertretene Kreativität widerspiegeln. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, Luxus für die Zukunft neu zu gestalten und seinen Einfluss innerhalb unserer Gemeinschaft von Luxusführern zu würdigen."

„Meine Beziehung zu Neiman Marcus besteht schon seit langer Zeit", sagte Lauder während seiner Dankesrede. „Sie überreichten meiner Mutter, Mrs. Estée Lauder, [eine] der ersten [Neiman Marcus] Auszeichnungen an jemanden, der kein Modedesigner war. Sie hat sich so sehr darüber gefreut, und wir waren alle sehr stolz auf sie. Ich liebe [The Estée Lauder Companies], ich liebe diese Arbeit, und ich liebe Neiman Marcus, weil alles, was wir im Laufe der Jahre getan haben, genau zu dem passt, was Neiman Marcus bedeutet."

Die Feier versammelte Gründer, CEOs, Präsidenten und Designer der begehrtesten Marken der Welt, darunter auch Vertreter von Luxushäusern, deren kreative Koryphäen den Preis in der Vergangenheit erhalten haben - Chanel, Saint Laurent, Giorgio Armani und Prada. Carolina Herrera, die Empfängerin des Neiman Marcus Award 2016, war ebenfalls anwesend, um Leonards Vermächtnis zu ehren. Mitglieder der Familie Lauder und Führungskräfte von The Estée Lauder Companies, um ihre Unterstützung zu bekunden und sein Wirken zu würdigen. Der Abend wurde durch den charakteristischen 1907-Cocktail des integrierten Luxuseinzelhändlers sowie durch Melodien von Yongqiu Liu, einem renommierten Pianisten und Carnegie-Hall-Interpreten, bereichert.

Leonard A. Lauder kam 1958 zu The Estée Lauder Companies (ELC) und verbrachte fast sechs Jahrzehnte bei dem weltweit führenden Unternehmen. Als Chief Executive Officer von 1982 bis 1999 leitete Lauder eine neue Ära ein, die sich auf die internationale Expansion konzentrierte und gleichzeitig die Marken und die Akquisitionsstrategie des Unternehmens ausbaute. Unter seiner Führung führte ELC Marken wie Clinique und Origins ein und beaufsichtigte die Übernahmen von M•A•C, Bobbi Brown Cosmetics und La Mer. Heute umfasst das Portfolio des Unternehmens mehr als 20 Marken weltweit. Zusätzlich zu seiner unermüdlichen Arbeit innerhalb der Organisation hat Lauder unzählige Ressourcen für philanthropische Bemühungen im Gesundheitswesen und in der Kunst eingesetzt und teilt die Philosophie von NMG: Leading with Love.

Die Neiman Marcus Awards kehrten 2023 als modernisierte strategische Plattform zurück, um Markenpartner auszuzeichnen, die das Interesse des Einzelhändlers an seinem innovativen Ansatz im Einzelhandel teilen, um den amerikanischen Luxuskunden zu inspirieren. Als Teil der Plattform wird The Estée Lauder Companies aufregende Markendarstellungen konzipieren, die durch immersive Kundenaktivierungen zum Leben erweckt werden, um Neiman's „Retail-tainment" Strategie zu unterstützen. Die im Jahr 2021 eingeführte Strategie wurde von den Neiman's-Markenpartnern mit Begeisterung aufgenommen, da sie eine einzigartige Möglichkeit darstellt, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen.

„Leonard Lauder hat immer die Macht einer tiefen Verbindung mit den Kunden verstanden, eine Philosophie, die das außergewöhnliche Wachstum und die Resonanz der Estée Lauder Companies weltweit geleitet hat", sagte Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer, Neiman Marcus. „Wir freuen uns darauf, mit seinen Marken zusammenzuarbeiten, um einzigartige Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen, die den Geist von Schönheit, Luxus und Innovation verkörpern, für den er sich eingesetzt hat. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, Luxus für die Zukunft neu zu gestalten."

Das Programm der Neiman Marcus Awards hebt das beziehungsorientierte Geschäftsmodell des Unternehmens hervor, eine bewährte Grundlage für Rentabilität und Widerstandsfähigkeit auf dem schwankenden Luxusmarkt. Diese Plattform ist eine der vielen Möglichkeiten, wie Neiman Marcus einen differenzierten Halo-Effekt erzeugt, der alle Markenpartner aufwertet und für seine Luxuskunden zu einem außergewöhnlichen Leben macht .

ÜBER NEIMAN MARCUS AWARDS:

Die Neiman Marcus Awards sind eine Plattform, um bahnbrechende Koryphäen der Modebranche weltweit anzuerkennen und zu fördern. Unter anderem wird der prestigeträchtige Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion wieder verliehen, eine Auszeichnung, die vor 86 Jahren von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus ins Leben gerufen wurde, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an über 150 Persönlichkeiten der Luxusmode verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat und Brunello Cucinelli.

Die neu gestalteten Awards sind eine Erweiterung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, Revolutionize Luxury Experiences. Es werden Markenpartner gewürdigt, die das Interesse an NMGs differenziertem Ansatz im Einzelhandel und dem zielgerichteten Engagement für die Schaffung von Auswirkungen teilen. Als Relationship Business verkörpert die Awards-Plattform das differenzierte Geschäftsmodell des Unternehmens, das Markenpartner auf völlig neue Weise mit Luxuskunden verbindet.

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist ein in Dallas ansässiges Einzelhandelsunternehmen, das ein ausgewähltes Produktsortiment, luxuriöse Dienstleistungen und exklusive Aktivitäten für Kunden Pursuit of the Extraordinary. Wir sind dafür bekannt, den Zauber von Neiman Marcus durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse wie die Neiman Marcus Awards, Fantasy Gifts, saisonale Kampagnen und „Retail-tainment"-Initiativen zu schaffen. Neiman Marcus blickt auf eine reiche Geschichte als Markenhersteller zurück, der die weltbesten Luxusdesigner und Kunden zusammenbringt, um eine treue Anhängerschaft über Generationen hinweg zu fördern. Wir bedienen unsere Kunden über alle Facetten unseres integrierten Einzelhandelsmodells, einschließlich unserer 36 Filialen, digitaler Kanäle und über den Fernabsatz. Für weitere Informationen über die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen bei Neiman Marcus besuchen Sie neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram und YouTube.

ÜBER DIE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC:

The Estée Lauder Companies Inc.ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty.

