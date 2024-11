Les leaders du secteur du luxe se réunissent à l'occasion des Neiman Marcus Awards pour honorer Leonard A. Lauder

Le détaillant de luxe intégré a célébré la carrière extraordinaire de la directrice de la beauté aux côtés de dirigeants de l'industrie qui Revolutionize Luxury Experiences (révolutionner les expériences de luxe)

NEW YORK, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Hier soir, Neiman Marcus a honoré le légendaire Leonard A. Lauder, président émérite de The Estée Lauder Companies (ELC), en lui remettant le Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. La soirée a été l'occasion de célébrer les contributions de Lauder à l'industrie du luxe et a réuni des dirigeants exemplaires au Coco's at Colette. Ce moment a mis en lumière la relation de longue date entre le détaillant de luxe et le leader mondial de la beauté. La nouvelle plateforme de récompenses exploite toute la puissance de la magie du merchandising et du marketing de Neiman pour offrir à nos clients le summum de l'expérience de consommation In Pursuit of the Extraordinary.

Leonard A. Lauder Lana Todorovich, Leonard A. Lauder, Geoffroy van Raemdonck Carolina Herrera

« Honorer Leonard Lauder ce soir est particulièrement significatif. Il a transformé une marque créée par sa mère en une icône mondiale et perpétue un héritage ancré dans un lien profond avec la clientèle, une philosophie qui est à la base de la remarquable activité mondiale de The Estée Lauder Companies », a déclaré Geoffroy van Raemdonck, PDG du groupe Neiman Marcus. « Sa vision a élevé les normes du luxe, redéfini les possibilités de l'industrie et inspiré à la fois l'innovation et l'élégance. Nous sommes ravis de nous associer aux marques d'ELC pour créer des activités expérientielles qui offrent à nos clients des expériences uniques reflétant la créativité qu'il défend. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à réimaginer le luxe pour l'avenir et à célébrer son impact au sein de notre communauté de leaders du luxe. »

« Ma relation avec Neiman Marcus remonte à très longtemps », a déclaré Lauder lors de son discours de remerciement. « Ils ont remis à ma mère, Mme Estée Lauder, l'un des premiers prix [Neiman Marcus] à une personne qui n'était pas un créateur de mode. Elle était très heureuse de le recevoir et nous étions tous très fiers d'elle. J'aime [The Estée Lauder Companies], j'aime ce travail et j'aime Neiman Marcus parce que tout ce que nous avons fait au fil des ans correspond exactement à ce que Neiman Marcus signifie. »

La célébration a réuni les fondateurs, les PDG, les présidents et les créateurs des marques les plus convoitées au monde, y compris les représentants des maisons de luxe dont les sommités créatives ont reçu le prix dans le passé : Chanel, Saint Laurent, Giorgio Armani et Prada. Carolina Herrera, lauréate du prix Neiman Marcus 2016, était également présente pour honorer l'héritage de Leonard. Des membres de la famille Lauder et des cadres de The Estée Lauder Companies ont manifesté leur soutien sincère et célébré son impact. La soirée a été agrémentée par le cocktail 1907, signature de l'enseigne de luxe intégrée, ainsi que par des mélodies interprétées par Yongqiu Liu, pianiste de renom et interprète au Carnegie Hall.

Leonard A. Lauder a rejoint les Estée Lauder Companies (ELC) en 1958 et a passé près de six décennies au sein du leader mondial. En tant que président-directeur général de 1982 à 1999, Lauder a inauguré une nouvelle ère axée sur l'expansion internationale tout en développant les marques et la stratégie d'acquisition de l'entreprise. Sous sa direction, ELC a lancé des marques telles que Clinique et Origins et a supervisé les acquisitions de M•A•C, Bobbi Brown Cosmetics et La Mer. Aujourd'hui, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 20 marques dans le monde entier. Outre son travail constant au sein de l'organisation, M. Lauder a consacré d'innombrables ressources à des efforts philanthropiques dans les domaines de la santé et des arts, partageant ainsi la philosophie de NMG : Leading with Love.

Les Neiman Marcus Awards sont revenus en 2023 sous la forme d'une plateforme stratégique modernisée conçue pour célébrer les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche innovante du détaillant afin d'inspirer le client de luxe américain. Dans le cadre de cette plateforme, The Estée Lauder Companies concevra des expressions de marque passionnantes qui prendront vie grâce à des activations immersives pour les clients, en soutien à la stratégie « Retail-tainment » de Neiman. Lancée pour la première fois en 2021, cette stratégie a été adoptée avec enthousiasme par les marques partenaires de Neiman's, qui y voient un moyen unique d'offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients.

« Leonard Lauder a toujours compris le pouvoir d'une connexion profonde avec les clients, une philosophie qui a guidé la croissance extraordinaire et la résonance des sociétés Estée Lauder dans le monde entier », a déclaré Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer, Neiman Marcus. « Nous sommes ravis de nous associer à ses marques pour créer des activités immersives, offrant à nos clients des expériences uniques qui incarnent l'esprit de beauté, de luxe et d'innovation dont il s'est fait le champion. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à réimaginer le luxe pour l'avenir. »

Le programme des Neiman Marcus Awards met en lumière le modèle d'entreprise axé sur les relations, qui a fait ses preuves en matière de rentabilité et de résilience sur le marché fluctuant du luxe. Cette plateforme est l'une des nombreuses façons dont Neiman Marcus crée un effet de halo différencié qui élève tous les partenaires de la marque et Makes Life Extraordinary pour ses clients de luxe.

À PROPOS DES PRIX NEIMAN MARCUS :

Les Neiman Marcus Awards sont une plateforme qui permet de reconnaître et d'amplifier les percées dans le domaine de la mode à l'échelle mondiale. Elle comprend le retour du prestigieux prix Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, un prix créé par Carrie Marcus Neiman et Stanley Marcus il y a 86 ans, ainsi que deux catégories élargies : le prix Neiman Marcus pour l'impact créatif dans le domaine de la mode et le prix Neiman Marcus pour l'innovation dans le domaine de la mode.

Le Distinguished Service Award a été décerné à plus de 150 personnalités de la mode de luxe, dont Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat et Brunello Cucinelli, entre autres.

Les nouveaux prix s'inscrivent dans le prolongement de la stratégie de croissance de l'entreprise, qui consiste à révolutionner les expériences de luxe. Il célèbre les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche différenciée de la vente au détail du NMG et son engagement à créer un impact. En tant qu'entreprise relationnelle, la plateforme de remise des prix incarne le modèle commercial différencié de l'entreprise, en mettant en relation les marques partenaires et les clients du luxe d'une manière entièrement nouvelle.

À PROPOS DE NEIMAN MARCUS :

Neiman Marcus est un détaillant basé à Dallas qui propose un assortiment de produits sélectionnés, des services de luxe et des activités exclusives pour les clients à laPursuit of the Extraordinary. Nous sommes connus pour créer la magie Neiman Marcus grâce à des expériences clients exceptionnelles, notamment les Neiman Marcus Awards, les Fantasy Gifts, les campagnes saisonnières et les initiatives « Retail-tainment. » Neiman Marcus a une riche histoire en tant que bâtisseur de marques, réunissant les plus grands créateurs de luxe du monde et les clients afin de créer un public dévoué depuis des générations. Nous servons les clients à travers toutes les facettes de notre modèle de vente au détail intégré, y compris nos 36 magasins, les canaux numériques et la vente à distance. Pour plus d'informations sur les dernières nouvelles et les événements de Neiman Marcus, visitez neimanmarcus.com ou suivez la marque sur Instagram et YouTube.

A PROPOS DE LA SOCIETE ESTÉE LAUDER INC :

The Estée Lauder Companies Inc.est l'un des principaux fabricants, spécialistes du marketing et vendeurs de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et est l'intendant de marques de luxe et de prestige dans le monde entier. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD, et BALMAIN Beauty.

