Führende Web3-Plattform Vatom kooperiert mit dem führenden Unternehmen für Musikerlebnisse elrow, um die Zukunft der Fan-Erlebnisse zu erschließen, und kündigt internationale Expansion an

„Angesichts des Status von elrow als globales Powerhouse für Musikerlebnisse hielten wir sie für den perfekten Partner, um Web3-Innovationen zu nutzen und die Metaverse-Plattform von Vatom international weiter auszubauen", so Eric Pulier, Gründer und CEO von Vatom.

Die strategische Partnerschaft folgt auf die erste Zusammenarbeit mit elrow Town Madrid im vergangenen Monat, die über 35.000 Besucher zählte. Mit der kettenübergreifenden, auf NFTs ausgerichteten digitalen Geldbörse von Vatom, die über die Festival-App zugänglich ist, konnten die Fans kostenlose, sammelbare NFTs freischalten und an einer Augmented-Reality (AR)-Eiersuche auf dem Festivalgelände teilnehmen, um Zugang zu exklusiven Angeboten zu erhalten. Während des Festivals wurden etwa 50 000 Vatom Smart NFT und 500 AR-Eier verteilt.

„Als wir die elrow-Familie zum ersten Mal mit der Vatom-Technologie bekannt machten, übertraf die Resonanz der Fans unsere Erwartungen bei weitem", sagte Vincenc Marti, Geschäftsführer von Vatom Europe Es gibt eindeutig ein großes Interesse an den immersiven virtuellen Erfahrungen, die Vatom ermöglicht

Die europäische Expansion von Vatom wird erheblich zum Wachstum des Unternehmens und der lokalen Wirtschaft in Barcelona beitragen, und das Unternehmen plant, seine Präsenz in ganz Europa weiter auszubauen.

Die Web3-Plattformtechnologie von Vatom wird in das umfangreiche Veranstaltungsprogramm von elrow in Europa und den USA integriert. Die Festivalbesucher können die Aktivitäten das ganze Jahr über erleben, unter anderem auf Ibiza, in London, Holland, Amsterdam, Kroatien, New York und San Francisco.

Um die Partnerschaft zu feiern, veranstalten Vatom und elrow am 16. Juni 2022 um 17:30 Uhr MEZ eine Presseveranstaltung im elrow-Haus.

Weitere Informationen www.vatom.com / www.elrow.com

