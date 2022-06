La plateforme leader Web3 de Vatom s'associe à Premiere Music Experiences Company elrow pour ouvrir aux fans de nouveaux horizons et annonce une expansion internationale

« Nous aimons l'idée d'offrir des expériences personnalisées et de décerner des prix à nos fans les plus spéciaux de nos spectacles en nous appuyant sur des technologies innovantes telles que Vatom », a déclaré Juan Arnau Jr, PDG et fondateur d'elrow.

« Étant donné son statut de puissance mondiale des expériences musicales, nous avons estimé qu'elrow était le partenaire idéal pour embrasser les innovations Web3 et la plateforme métavers de Vatom à l'échelle internationale », a déclaré Eric Pulier, fondateur et PDG de Vatom.

Ce partenariat stratégique fait suite à sa première collaboration avec elrow Town Madrid le mois dernier, qui a accueilli plus de 35 000 participants. À l'aide du portefeuille numérique NFT cross-chain de Vatom, accessible par l'application du festival, les fans ont déverrouillé des NFT gratuits et de collection et ont participé à une chasse aux œufs en réalité augmentée (RA) sur le site du festival afin d'avoir accès à des offres exclusives. Environ 50 000 NFT intelligents Vatom et 500 œufs RA ont été distribués pendant le festival.

« Lorsque nous avons fait découvrir la technologie Vatom à la famille elrow, la réponse des fans a largement dépassé nos attentes », a déclaré Vincenc Marti, directeur général de Vatom Europe. Et d'ajouter : « Il existe clairement une très forte demande en expériences virtuelles immersives, telles que Vatom les propose. »

L'expansion européenne de Vatom contribuera de manière significative à la croissance de son activité ainsi qu'à l'économie locale de Barcelone. Vatom prévoit de continuer à renforcer sa présence dans toute l'Europe.

La technologie de plateforme Web3 de Vatom sera intégrée dans la vaste liste d'événements d'elrow en Europe et aux États-Unis. Les participants au festival peuvent découvrir ses activations tout au long de l'année. Sont notamment concernés : Ibiza, Londres, la Hollande, Amsterdam, la Croatie, New York et San Francisco.

Afin de célébrer ce partenariat, Vatom et elrow organisent une conférence de presse à l'elrow House le 16 juin 2022, à 17 h 30. Les représentants des médias qui souhaitent y assister sont priés de contacter Rosa Santos Romero, [email protected] , +34 673 052230 / +34 661 497551.

