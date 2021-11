Fujifilm lancerer ColoAssist PRO, et endoskop-visualiseringssystem i realtid, der har til formål at hjælpe endoskopister med at udføre effektive, nøjagtige og komfortable koloskopier

ColoAssist PRO samarbejder i kombination med den eksisterende ELUXEO-platform og en funktion til detektion og karakterisering af tyktarmspolypper ved hjælp af AI-teknologi, CAD EYE, der giver øget støtte til operatøren og leverer Fujifilms mest kraftfulde og omfattende pakke til endoskopister.

Endoskopister står over for en øget efterspørgsel på grund af den stigende forekomst af kolorektal cancer i hele Europa. Tidlig påvisning og diagnosticering af kræft og præcancerøse læsioner har vist sig at reducere kompleksiteten af behandlingen betydeligt og forbedre resultaterne for patienterne. Behovet for effektive, nøjagtige og komfortable endoskopiske procedurer er derfor afgørende for både læger og deres patienter.

Det er Fujifilms mål at sikre, at sundhedspersonale altid har de bedste værktøjer lige ved hånden til at levere den bedst mulige pleje til patienterne. Derfor bliver ELUXEO Ultra-platformen løbende opdateret for at tilpasses til lægernes behov og krav, så den fortsat er det mest avancerede og fremtidsorienterede valg til forbedring af patientpleje og livskvalitet.

Funktioner i ColoAssist PRO

Endoskop-visualiseringssystemet anvender elektromagnetiske spoler, der er integreret i transceiverdisken, og som genererer et elektromagnetisk felt, der modtages af spoler, der er indbygget i det dedikerede koloskop og håndmarkøren. Det elektromagnetiske felt anvendes til at afgøre placeringen af endoskopets spole, når det befinder sig inde i patienten, og gengiver efterfølgende en grafisk model af endoskopet sammen med lægernes endoskopiske visning.

ColoAssist PRO's nye grænseflade er brugervenlig. Med dens billedcentreringsfunktion kan endoskopister udføre procedurer uden at tabe den grafiske endoskopposition af syne. Systemet omfatter også en farvegradueringsfunktion, der gør det muligt for endoskopisterne bedre at identificere overlappende dele af endoskopet, såsom sløjfedannelser, for sikkert at manøvrere endoskopet og fortsætte proceduren, hvilket potentielt kan undgå ubehag for patienten.

Mat Tallis, Europæisk Business Manager hos FUJILM Europe GmbH, siger:

"Koloskopi kan være kompliceret og trættende for endoskopister, mens det også kan være ubehageligt for patienterne.

"Fujifilms nye funktion, ColoAssist PRO, giver læger mulighed for at se endoskopkonfigurationen i realtid under intubationen ved at gengive en grafisk model af endoskopet. Endoskop-visualiseringssystemet har potentiale til at øge endoskopisternes selvtillid og effektivitet ved at gøre det muligt at identificere sløjfedannelser, hvilket igen gør det muligt for endoskopisten at træffe bedre beslutninger og efterfølgende reducere belastningen på patienterne under procedurerne. Det har også potentiale til at reducere den tid, der er nødvendig for at udføre en endoskopi.

"Hos Fujifilm arbejder vi sammen med endoskopister for at levere nye løsninger, der opfylder deres behov og krav, fra screening til behandling. ColoAssist PRO er blot den seneste tilføjelse til ELUXEO Ultra-familien af teknologier, der har potentiale til at generere en mere effektiv diagnose og bedre resultater for patienterne."

Dr. Robert Berger, Director of Endoscopy på Moncton Hospital i Canada, siger:

"Af egen erfaring kan jeg sige, at det er vigtigt for læger at have de rigtige teknologier til at udføre effektive, nøjagtige og nemme koloskopier. I min praksis er det altafgørende at minimere ubehag under endoskopiske procedurer.

"Efter at have anvendt den nye ELUXEO Ultra ColoAssist PRO, kan jeg sige, at den giver muligheden for nemmere og mere klart at manøvrere koloskopet under proceduren, og det er efter min mening fordelagtigt at sikre komforten og bidrage til at reducere brugen af bedøvelse. Teknologien er kompakt, nem at bruge og muligheden for at ændre visningen på skopets håndtag er meget praktisk. Desuden fungerer ColoAssist PRO godt sammen med ELUXEO-platformen og CAD EYE, en funktion til detektion og karakterisering af tyktarmspolypper ved hjælp af AI-teknologi, der giver forbedret support til læger."

Om Fujifilm i Europa

Fujifilm driver over 50 koncernvirksomheder og filialer i Europa og beskæftiger omkring 5.000 personer, der beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, salg og service, sammen med FUJIFILM Europe GmbH, der er beliggende i Düsseldorf, Tyskland, og fungerer som det strategiske hovedkvarter for regionen. I hele Europa betjener Fujifilms enheder en række brancher, herunder medicinsk teknologi, biologiske lægemidler, elektroniske materialer, industriprodukter, kemikalier, grafiske systemer, optiske enheder, datalagring og alle aspekter af fotografering. Gennem de sidste 20 år har virksomheden mere intensivt fokuseret på sundhedspleje – fra diagnose til forebyggelse og behandling. I dag leverer Fujifilm i Europa hele spektret af patientpleje ud over forskning, udvikling og fremstilling inden for avancerede terapier, genterapier og vacciner samt levering af cellekulturmedier og regenerative medicinløsninger.

For yderligere oplysninger, besøg: www.fujifilm.com.

Om ELUXEO Ultra

ELUXEO Ultra fra Fujifilm er en af de første endoskopiske platforme til at opdage og karakterisere læsioner i realtid. Den forbedrer Fujifilms eksisterende ELUXEO-system ved at inkorporere ColoAssist PRO, vores endoskop-visualiseringssystem i realtid for at kunne levere en omfattende pakke til endoskopister. Dette er blot den seneste tilføjelse til ELUXEO Ultra-familien af teknologier, der følger lanceringen af CAD EYE, en funktion til detektion og karakterisering af tyktarmspolypper, der anvender AI-teknologi. ELUXEO Ultra-platformen vil rumme en række fremtidige værktøjer og teknologier, efterhånden som de udvikles, så Fujifilms bedste endoskopisystem til patienter i dag, også vil være det bedste i fremtiden.

