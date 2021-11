Fujifilm lanserar ColoAssist PRO, ett system för visualisering i realtid av endoskop för att underlätta för endoskopister att utföra effektiv, exakt och bekväm koloskopi

ColoAssist PRO arbetar tillsammans i kombination med den befintliga ELUXEO-plattformen och en funktion för detektering och karakterisering av polyper i tjocktarmen med hjälp av AI-teknik, CAD EYE, som ger operatören förbättrat stöd och levererar Fujifilms mest kraftfulla och omfattande paket för endoskopister.

Endoskopisterna står inför en ökad efterfrågan på grund av den stigande förekomsten av kolorektal cancer i Europa. Tidig upptäckt och diagnos av cancer och förstadier till cancer har visat sig avsevärt minska behandlingens komplexitet och förbättra utfallet för patienterna. Behovet av effektiva, exakta och bekväma endoskopiska ingrepp är därför avgörande för både kliniker och deras patienter.

Fujifilms mål är att vårdpersonalen alltid ska ha de bästa verktygen till hands för att leverera den bästa vården för patienterna. Därför uppdateras ELUXEO Ultra-plattformen kontinuerligt för att anpassa den till läkarnas behov och krav, så att den förblir det mest avancerade och framtida valet för att förbättra patientvården och livskvaliteten.

Funktioner i ColoAssist PRO

Endoskopets visualiseringssystem använder elektromagnetiska spolar, integrerade i sändaren/mottagaren, som genererar ett elektromagnetiskt fält som tas emot av spolar inbyggda i det avsedda koloskopet och handmarkören. Det elektromagnetiska fältet används för att bestämma positionen för endoskopets slinga inuti patienten och återger därefter en grafisk modell av endoskopet tillsammans med läkarnas endoskopiska vy.

ColoAssist PRO:s nya gränssnitt är användarvänligt. Med den bildcentrerande funktionen kan endoskopisten utföra ingrepp utan att förlora det grafiska endoskopets positionen ur sikte. Systemet har också en funktion för färggradering som gör att endoskopisten bättre kan identifiera överlappande delar av endoskopet, såsom loopformationer, för att på ett säkert sätt manövrera endoskopet och fortsätta ingreppet, och därmed undvika eventuellt obehag för patienten.

Mat Tallis, European Business Manager på FUJILM Europe GmbH:

"Koloskopi kan vara komplicerat och tröttsamt för endoskopister, samtidigt som det kan vara obekvämt för patienterna.

"Fujifilms nya funktion, ColoAssist PRO, gör att kliniker kan se endoskopets konfigurationen i realtid under intuberingen via en grafisk modell av endoskopet. Visualisering av endoskopet kan öka säkerheten och effektiviteten för endoskopister med hjälp av identifiering av loopformationer, och de kan därmed fatta bättre beslut och minska obehaget för patienten under ingreppen. Det har också potential att minska den tid som behövs för en endoskopi.

"På Fujifilm arbetar vi tillsammans med endoskopister för att ta fram nya lösningar för deras behov och krav, från screening till behandling. ColoAssist PRO är bara det senaste tillskottet i ELUXEO Ultra-familjens tekniker, som har potential att generera en mer effektiv diagnos och bättre resultat för patienter."

Dr Robert Berger, Director of Endoscopy vid Moncton-sjukhuset i Kanada:

"Av egen erfarenhet vet jag att det är viktigt för kliniker att ha rätt teknik för att utföra effektiva, exakta och enkla koloskopier. På min praktik är det av största vikt att minimera obehag vid endoskopi.

Efter att ha använt det nya ELUXEO Ultra ColoAssist PRO, ser jag att det erbjuder möjligheten att manövrera koloskopet enklare och tydligare under ingreppet och jag anser att det gynnar komforten och bidrar till att minska behov av sedering. Tekniken är kompakt, lätt att använda och det är mycket praktiskt att kunna ändra vyn via endoskophandtaget. Dessutom fungerar ColoAssist PRO bra med ELUXEO-plattformen och CAD EYE, en funktion för detektering och karakterisering av polyper i kolon med hjälp av AI-teknik, vilket ger förbättrad support till kliniker."

Om Fujifilm i Europa

Fujifilm driver över 50 företag och filialer i Europa och sysselsätter cirka 5 000 personer som arbetar med FoU, tillverkning, försäljning och service. FUJIFILM Europe GmbH ligger i Düsseldorf i Tyskland och är regionens strategiska huvudkontor. I hela Europa betjänar Fujifilms enheter en rad branscher, däribland medicinsk teknik, bioläkemedel, elektroniska material, industriprodukter, kemikalier, grafiska system, optiska enheter, datalagring och alla aspekter av fotografi. Under de senaste 20 åren har företaget fokuserat mer intensivt på sjukvård – från diagnos till förebyggande och behandling. I dag tillhandahåller Fujifilm i Europa hela spektrumet av patientvård, förutom forskning, utveckling och tillverkning inom avancerade terapier, genterapier och vacciner, även cellodlingsmedier och regenerativa läkemedelslösningar.

Mer information finns på: www.fujifilm.com.

Om ELUXEO Ultra

ELUXEO Ultra från Fujifilm är en av de första endoskopiplattformarna för upptäckt och karakterisering av lesioner i realtid. Det stärker Fujifilms befintliga ELUXEO-system genom att införliva ColoAssist PRO, vårt system för visualisering i realtid av endoskop för att leverera ett omfattande paket för endoskopister. Detta är bara det senaste tillskottet i ELUXEO Ultra-serien av teknologier, som följer på lanseringen av CAD EYE, en funktion för detektering och karakterisering av polyper i tjocktarmen med hjälp av AI-teknik. ELUXEO Ultra-plattformen kommer att rymma en rad framtida verktyg och tekniker efterhand som de utvecklas, så Fujifilms bästa endoskopisystem för patienter i dag kommer att finnas kvar i morgon.

