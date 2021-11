Fujifilm lanserer ColoAssist PRO, et visualiseringssystem for endoskop i sanntid, som tar sikte på å hjelpe helsepersonell med å utføre effektive, nøyaktige og behagelige endoskopier.

ColoAssist PRO arbeider sammen med den eksisterende ELUXEO-plattformen og en oppdagelses- og karakteriseringsfunksjon for polypper i tarmen som benytter AI-teknologi – CAD EYE – som gir forbedret støtte til operatøren og byr på Fujifilms kraftigste og mest omfattende pakke for helsepersonell som utfører endoskopier.

Helseperonell som utfører endoskopier står overfor økt etterspørsel grunnet av den økende forekomsten av kolorektal kreft i Europa. Tidlig oppdagelse og diagnostisering av kreft og precanserøse lesjoner har vist seg å redusere kompleksiteten i behandlingen og forbedre resultatet for pasientene. Behovet for effektive, nøyaktige og behagelige endoskopiske prosedyrer er derfor viktig for både klinikere og pasienter.

Fujifilms mål er å sikre at helsepersonell alltid har de beste verktøyene for hånden for å gi pasientene best mulig pleie. Derfor oppdateres ELUXEO Ultra-plattformen kontinuerlig for å tilpasse seg behovene og kravene til klinikere, slik at den forblir det mest avanserte og fremtidsrettede valget for å forbedre pasientenes pleie og livskvalitet.

Funksjoner i ColoAssist PRO

Visualiseringssytemet for endoskopi bruker elektromagnetiske spoler, integrert i Transceiver Dish, som genererer et elektromagnetisk felt som mottas av spoler inkorporert i det dedikerte endoskopet og Hand Marker. Det elektromagnetiske feltet brukes til å bestemme posisjonen til endoskopets spole når det er inne i pasienten, og med det utgangspunktet reprodusere en grafisk modell av endoskopet sammen med legens endoskopiske visning.

ColoAssist PROs nye grensesnitt er brukervennlig. Med sin bildesentrerende funksjon kan helsepersonell utføre prosedyrer uten å miste den grafiske posisjonen på endoskopet av syne. Systemet har også en fargegraderingsfunksjon som gjør det mulig for helsepersonell å identifisere overlappende deler av endoskopet, slik som svinger og bøyer, for å sikre sikker manøvrering av endoskopet og fortsette prosedyren, og muligens også unngå ubehag for pasienten.

Mat Tallis, European Business Manager ved FUJILM Europe GmbH:

«Koloskopi kan være komplisert og utmattende for helsepersonell, mens det også kan være ubehagelig for pasienter.

«Fujifilms nye funksjon, ColoAssist PRO gjør det mulig for klinikere å se endoskopets konfigurasjon i sanntid ved intubering, ved å reprodusere en grafisk modell av endoskopet. Visualiseringssystemet for endoskop har potensial til å øke sikkerheten og effektiviteten til helsepersonellet ved å muliggjøre identifisering av sløyfer og bøyer, noe som gjør det mulig å fatte bedre beslutninger, og dermed redusere pasientens byrde under prosedyrene. Det har også potensial til å redusere tiden som er nødvendig for å gjennomføre en endoskopi.

«Hos Fujifilm samarbeider vi med helsepersonell for å komme frem til nye løsninger for å oppfylle deres behov og krav, fra screening til behandling. ColoAssist PRO er bare det nyeste tillegget til ELUXEO Ultra-familien av teknologier, som har potensial til å generere en mer effektiv diagnose og bedre resultater for pasientene.»

Dr. Robert Berger, leder for endoskopi ved Moncton Hospital i Canada:

«Ut fra min egen erfaring er det viktig at klinikere har den rette teknologien til å utføre effektive, nøyaktige og enkle koloskopier. I min praksis er det svært viktig å minimere ubehag ved endoskopi.

«Jeg har brukt den nye ELUXEO Ultra ColoAssist PRO. Teknologien tilbyr muligheten til å manøvrere koloskopet enklere og tydeligere under prosedyren, og jeg tror dette er fordelaktig for å opprettholde komfort og bidra til å redusere bruken av sedasjon. Teknologien er kompakt, enkel å bruke og muligheten til å endre visningen på endoskophåndtaket er svært praktisk. I tillegg samarbeider ColoAssist PRO godt med ELUXEO-plattformen og CAD EYE, en oppdagelses- og karakterisierngsfunksjon for polypper i tarmen som bruker AI-teknologi og forsterket støtte til klinikere.»

Om Fujifilm i Europa

Fujifilm-konsernet driver over 50 selskaper og avdelinger i Europa og har rundt 5000 ansatte innen forskning og utvikling, produksjon, salg og service, med FUJIFILM Europe GmbH i Düsseldorf i Tyskland som det strategiske hovedkontoret for regionen. I Europa betjener Fujifilm en rekke bransjer, deriblant medisinsk teknologi, biofarmaka, elektroniske materialer, industrielle produkter, kjemikalier, grafiske systemer, optiske enheter, datalagring og alle aspekter av fotografering. I løpet av de siste 20 årene har selskapet fokusert mer bevisst på helsetjenester, fra diagnostisering til forebygging og behandling. I dag tilbyr Fujifilm i Europa hele spekteret av pasientomsorg, i tillegg til forskning, utvikling og produksjon av avanserte terapier, genterapier og vaksiner, samt å tilby cellekultur og regenerative medisinløsninger.

Gå til www.fujifilm.com for mer informasjon.

Om ELUXEO Ultra

ELUXEO Ultra fra Fujifilm er en av de første endoskopi-plattformene for å oppdage og karakterisere lesjoner i sanntid. Det forbedrer Fujifilms eksisterende ELUXEO-system ved å inkludere ColoAssist PRO, vårt system for visualisering ved endoskop i sanntid, for å levere en omfattende pakke for helsepersonell. Dette er bare det nyeste tillegget til ELUXEO Ultra-familien av teknologier, som følger lanseringen av CAD EYE, en oppdagelses- og karakteriseringsfunksjon for polypper i tarmen ved bruk av AI-teknologi. ELUXEO Ultra-plattformen gir rom for en rekke fremtidige verktøyer og teknologier etter hvert som de utvikler seg, så Fujifilms beste endoskopisystem for pasientene i dag forblir det også i morgen.

