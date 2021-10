Fuling, o campo de gás de folhelho da Sinopec, estabelece novo recorde de produção acumulada de 40 bilhões de metros cúbicos

O gás de folhelho é um gás natural não convencional que existe no folhelho de lama rico em materiais orgânicos e suas camadas intermediárias em um estado adsorvido ou livre. O principal componente do gás de folhelho é o metano, um recurso energético limpo e eficiente e químico industrial, amplamente utilizado no gás residencial, fornecimento de aquecimento urbano, geração de energia, combustível automotivo e produção química.

Fuling, o campo de gás de folhelho da Sinopec, tem uma produção diária de gás que atinge 20 milhões de metros cúbicos atualmente e pode atender à demanda de gás de 40 milhões de residências, contribuindo para uma rápida transição de energia limpa, garantindo a segurança energética nacional e ajudando a alcançar os objetivos de atingir o pico de carbono e a neutralidade de carbono.

O campo de gás de folhelho de Fuling está localizado no distrito de Fuling, em Chongqing City, e é uma das principais fontes de gás do gasotudo de Sichuan, leste da China, e uma base da promoção da popularização de gás da Sinopec no Cinturão econômico do rio Yangtze. A construção do campo de gás começou em dezembro de 2012 e, na época, foi a primeira grande descoberta de gás de xisto de folhelho do mundo fora da América do Norte. O projeto entrou em desenvolvimento comercial antes do previsto, em março de 2014, e se tornou o primeiro campo de gás de folhelho em larga escala da China com desenvolvimento comercial. Também elevou a China à condição de terceiro país do mundo a alcançar o desenvolvimento comercial de gás de folhelho, depois dos Estados Unidos e do Canadá.

O campo de gás entrou em operação em 2017, conforme programado com capacidade de produção anual de dez bilhões de metros cúbicos, com redução de emissões de dióxido de carbono na ordem de 12 milhões de toneladas por ano, o equivalente ao plantio de 110 milhões de árvores ou à remoção de oito milhões de carros das estradas. O desenvolvimento bem-sucedido do campo de gás de folhelho de Fuling estabeleceu um novo marco na história de desenvolvimento energético da China e abriu um novo capítulo para a revolução energética do país.

Modelo de gestão inovador que viabiliza "velocidade chinesa" para o desenvolvimento do gás de folhelho

A Sinopec Jianghan Oilfield Company estabeleceu padrões mundiais para otimizar a organização e operação da produção, bem como a construção padronizada, acelerando e melhorando significativamente a produtividade e a construção do campo de gás para construir uma capacidade de produção de gás de folhelho de 10 bilhões de metros cúbicos em apenas três anos. Tornou-se o primeiro campo de gás de folhelho em larga escala da China a atingir 10 bilhões de metros cúbicos, viabilizando a "velocidade chinesa" que chamou atenção de todo o mundo.

Agora, o período de construção de perfuração e fraturamento foi reduzido a metade. O poço de detecção do campo de gás Jiaoye 1HF está em produção contínua há mais de três mil dias. Outro poço, o Jiaoye 6-2HF, produziu mais de 330 milhões de metros cúbicos de gás, mantendo dois recordes pelo maior tempo de desenvolvimento dos poços domésticos de gás de folhelho e a maior produção acumulada de um único poço.

De acordo com uma avaliação do Ministério dos Recursos Naturais da China em outubro de 2020, as reservas totais comprovadas do campo de gás de folhelho em Fulingo chegam a 792,641 bilhões de metros cúbicos.

Iniciando do zero, a Sinopec tem explorado, fraturado e integrado, de forma contínua, cinco sistemas tecnológicos de desenvolvimento de gás de folhelho. Isso inclui testes para extrair gás por fraturamento hidráulico realizados em poços horizontais longos e desenvolvimento ecológico, estabelecendo uma sólida base teórica e técnica para a exploração e o desenvolvimento de gás de folhelho em larga escala na China.

Em novembro de 2014, a Sinopec recebeu o "International Pioneer Award" durante o "5th World Shale Oil & Gas Summit" pela detecção do campo de gás de folhelho de Fuling. Em 2018, o projeto "Exploração e desenvolvimento eficientes do campo de gás de folhelho marinho em larga escala de Fuling" ganhou o primeiro prêmio do National Science and Technology Progress Awards.

FONTE SINOPEC

