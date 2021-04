Full-size pickup GWM, pokládaný za prvotřídní luxusní terénní off-road, odhalen na veletrhu Auto Shanghai 2021

Full-size pickup GWM je dlouhý zhruba 6 metrů a široký 2 metry a chlubí se působivým designem. Přední nárazník doplněný o obrovský chladič a čtvercová světla, které k sobě perfektně pasují a demonstrují sílu a vysokou kvalitu, působí nepoddajně a ušlechtile. Zadní část je doplněna o trendy dělená zadní světla vypadající ostře a silně, která pokrývají celou šíři zádě. Nový model má první přední a zadní systémy dvojité rovnoběžníkové nápravy na světě a fantastické 3,0T V6+9AT/9HAT hnací ústrojí. To znamená, že dokáže dosáhnout elektromagnetické absorpce nárazů v milisekundách, a poskytnout tak zážitek ne nepodobný „létání" po zemi. Jakožto vrcholný čínský pickup je nezávisle vyvinutý GWM. Tento full-size pickup je manifestací 20 let technických zkušeností GWM a může se pochlubit vynikajícím off-road výkonem, pohodlím a luxusem.

Pickupy GWM jsou jedničkou první v tuzemském a exportním prodeji po dobu 23 po sobě jdoucích let a počet jejich uživatelů po celém světě překročil 1,9 milionů – GWM je jedničkou v Číně a v top 5 na globálním trhu. V prosinci loňského roku byl oficiálně uveden GWM POER na zahraničních trzích. Díky vynikajícímu výkonu a funkcím, které uspokojují požadavky trhu, získalo vozidlo během tří měsíců od svého uvedení na trh řadu autoritativních mediálních ocenění v zahraničí. To má pomoci pickupům GWM dosáhnout cíle, kterým je stát se jedničkou v globálním prodeji do roku 2025.

Proto, aby urychlila tempo globalizace, vytvořila automobilka GWM globální výrobní systém „12+5", který zahrnuje 12 hlavních výrobních základen vozidel se všemi potřebnými technikami a 5 továren na prefabrikáty. Její globální systém výzkumu a vývoje se rozšířil po celé Evropě, Severní Americe a Asii a vytváří model výzkumu a vývoje „10 míst v 7 zemích", jehož výzkumná a vývojová centra se nacházejí v Japonsku, USA, Německu, Indii, Rakousku a Jižní Koreji. Pokud jde o prodejní síť, byla ve více než 60 zemích po celém světě zřízena síť více než 500 obchodních zastoupení.

Andrew, ředitel designu pickupů GWM, uvedl: „Zatímco se bude vyvíjet technologie, dojde k tržnímu posunu a více uživatelů začne přijímat tuto řadu, představí pickupy GWM více obohacený designový jazyk." V procesu globalizace bude GWM brát v úvahu charakteristiky různých trhů, přidělovat profesionální týmy výzkumu a vývoje z různých prostředí, provádět hloubkový průzkum trhu a analýzu předem, neustále inovovat produkty podle potřeb a očekávání na každém trhu a vytvářet modely, které splňují různorodé potřeby globálních uživatelů.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1495915/GWM_POER_at_Auto_Shanghai_2021.jpg

SOURCE GWM