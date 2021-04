Imponujący swoimi rozmiarami pick-up GWM zaprezentowany na targach Auto Shanghai 2021 został okrzyknięty luksusowym samochodem terenowym najwyższej klasy

Ten dużych rozmiarów pickup GWM mierzy około 6 metrów długości i 2 metry szerokości, wyróżniając się przy tym niesamowitym designem. Przedni zderzak wygląda niepokornie i dystyngowanie zarazem, wraz z ogromnym przednim grillem i kwadratowymi reflektorami, które to elementy doskonale do siebie pasują, uwydatniając moc i wyjątkowość pojazdu. Tylna część nadwozia została zaprojektowana z zastosowaniem nowoczesnych, umieszczonych na całej szerokości świateł tylnych z dzielonymi reflektorami, które nadają mu wyrazistości i charakteru. Nowy model posiada pierwsze na świecie przednie i tylne niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami oraz supermocną jednostkę napędową 3.0T V6+9AT/9HAT. Pozwala to na amortyzację wstrząsów elektromagnetycznych w ciągu milisekund i zapewnia wrażenia porównywalne z szybowaniem tuż ponad ziemią. Pojazd ten, będący szczytowym osiągnięciem chińskiego rynku samochodów terenowych, został opracowany niezależnie przez GWM. Ten duży pickup jest odzwierciedleniem 20-letniego doświadczenia technicznego GWM i może poszczycić się doskonałymi osiągami terenowymi, komfortem i luksusem.