GWM dévoile son pickup tout-terrain de luxe grand format lors du Salon de l'auto de Shanghai 2021

Le pickup grand format de GWM mesure environ 6 m de long et 2 m de large, faisant de lui un véhicule imposant. Du pare-chocs d'aspect désinvolte et noble, à son énorme calandre et à ses phares carrés, tous les éléments du pickup s'agencent parfaitement et lui donnent un style tout en puissance. Sur la partie arrière se trouvent des feux arrière combinés très tendance intégrés à la carrosserie, donnant au véhicule un look remarquable et saisissant. Le nouveau modèle est doté des premiers systèmes de suspension à double triangulation indépendante au monde et du super groupe motopropulseur 3.0T V6+9AT/9HAT. Par conséquent, il peut absorber les chocs électromagnétiques en quelques millisecondes, et offre une expérience de conduite hors-norme. Véritable nec plus ultra du pickup en Chine, le véhicule est produit de façon indépendante par GWM. Il est le fruit des 20 années d'expérience technique de GWM, offrant d'excellentes performances hors route tout en alliant confort et luxe.

Le pickup de GWM s'est classé au premier rang des ventes domestiques et des ventes à l'internationale pendant 23 années consécutives. Il a été choisi par plus de 1,9 million, faisant de lui le véhicule No 1 en Chine et le classant dans le Top 5 mondial. En décembre dernier, le pickup POER de GWM a été officiellement lancée à l'étranger. En raison de sa performance exceptionnelle et de ses caractéristiques répondant aux exigences du marché, il a remporté un certain nombre de prix des médias faisant autorité à l'étranger dans les trois mois suivant son lancement. Ces résultats aideront certainement GWM à atteindre son objectif de se hisser au premier rang des ventes mondiales d'ici 2025.

Par conséquent, pour accélérer le rythme de la mondialisation, GWM a mis en place un système de production mondiale « 12+5 », comprenant 12 grands centres de production de véhicules à procédé complet et 5 usines de fabrication en pièces détachées. Son système mondial de R et D est répandu à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, formant un modèle de R et D sur 10 centres répartis dans 7 pays, notamment au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Autriche et en Corée du Sud. L'entreprise a créé un réseau de ventes de plus de 500 concessionnaires dans plus de 60 pays dans le monde.

Andrew, directeur de la conception des pickups chez GWM, a déclaré : « À mesure que la technologie évolue, que le marché change et que plus d'utilisateurs commencent à adopter la série, le pickup de GWM incorporera une plus grande richesse d'éléments à sa conception. » Dans le cadre du processus de mondialisation, GWM tiendra compte des caractéristiques des différents marchés, affectera des équipes professionnelles de R et D provenant de milieux différents, effectuera des études de marché approfondies et des analyses préalables tout en continuant d'innover avec de nouveaux produits axés sur les besoins et les attentes de chaque marché, et créera des modèles qui répondent aux besoins diversifiés des utilisateurs mondiaux.

