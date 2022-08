Empresa anuncia oferta de capital de USD 10 milhões e portal de metaverso inédito

MIAMI, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Fun Wine Company anunciou hoje que está iniciando uma oferta de ações ordinárias para financiar a expansão global de seus exclusivos coquetéis de vinho espumante aromatizados, com 5,5% ABV, deliciosamente refrescantes. No ano passado, a empresa arrecadou com investidores de capital privado USD 10 milhões em colocações privadas de capital e títulos conversíveis. Agora, a empresa está arrecadando mais USD 10 milhões com 2.500.000 ações ordinárias a um valor de USD 4,00 por ação, em ofertas paralelas: uma nos EUA, exclusivamente para investidores credenciados, e outra exclusivamente para o exterior, para investidores que não sejam dos EUA. Para investir, acesse https://www.manhattanstreetcapital.com/fun-wine.

FUN WINE COMPANY DE MIAMI E CHRISTINA AGUILERA ANUNCIAM PLANOS DE EXPANSÃO APÓS POUCOS MESES DO LANÇAMENTO DO BUBBLY

Com respeito ao marketing, a recém-nomeada diretora de cultura Christina Aguilera confirmou que a empresa está trabalhando com uma plataforma de tecnologia inovadora para criar um metaverso Fun Wine com componentes on-line e presenciais. O mundo virtual altamente interativo oferecerá aos apreciadores de Fun Wine uma experiência 3D que aumentará a presença da marca de forma divertida e envolvente. A empresa espera apresentar o metaverso Fun Wine no outono deste ano. "Este é um dos conceitos de marketing mais interessantes que já vi em minha carreira", disse Joe Peleg, fundador e CEO da Fun Wine. "As possibilidades são infinitas! Esperamos trabalhar com os melhores líderes da categoria para criar uma experiência incrível para nossos seguidores." Christina Aguilera também está trabalhando junto com o fundador e CEO da empresa, Joe Peleg, para ajudar a Fun Wine com atividades de marketing nos Estados Unidos, no Caribe, na América Latina, na Europa e na Ásia.

Sobre a Fun Wine

Criado em Miami, Fun Wine® é um coquetel de vinho aromatizado sem glúten, que contém apenas 5,5% de álcool e 59 calorias por dose de 150 ml. Os sabores totalmente naturais e deliciosos são adoçados com suco de fruta-dos-monges, com zero calorias, utilizado pela primeira vez na história em um vinho. Nossa Hard Bubbly Collection® inclui Strawberry Rose Moscato, Peach Passion Moscato, Coconut Pineapple Chardonnay e Sangria. Os diferenciados coquetéis de vinho com sabor de café, Expresso Cabernet™ e Cappuccino Chardonnay™, compõem a Café Graffiti Collection®. O Fun Wine é vendido em copos de 750 ml e em garrafas de alumínio exclusivas de 330 ml em locais selecionados do mundo todo ou on-line no site http://shop.funwine.com. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e conteúdo social seguindo a conversa na Funwine.com ou @funwineofficial

