LA FUN WINE COMPANY DE MIAMI ET CHRISTINA AGUILERA ANNONCENT DES PLANS D'EXPANSION AU COURS DES PREMIERS MOIS DU LANCEMENT DE LEURS BOISSONS PÉTILLANTES

La société annonce une offre d'actions de 10 000 000 $ et le premier portail métavers en son genre

MIAMI, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- La Fun Wine Company annonce aujourd'hui qu'elle lance une offre d'actions ordinaires pour financer l'expansion mondiale de ses cocktails à base de vin pétillant, aromatisés, uniques et délicieux, d'une teneur en alcool de 5,5 %. Au cours de l'année écoulée, la société a levé 10 000 000 $ dans le cadre de placements privés d'actions et de billets convertibles auprès d'investisseurs privés. Aujourd'hui, la société lève 10 millions de dollars supplémentaires en émettant 2 500 000 actions ordinaires au prix de 4 $ l'action, dans le cadre d'offres parallèles : l'une aux États-Unis, strictement destinée aux investisseurs accrédités, l'autre à l'étranger, destinée aux investisseurs non américains. Pour investir, consultez le site https://www.manhattanstreetcapital.com/fun-wine .

MIAMI’S FUN WINE COMPANY AND CHRISTINA AGUILERA ANNOUNCE EXPANSION PLANS WITHIN FIRST MONTHS OF BUBBLY LAUNCH

Sur le plan marketing, Christina Aguilera, nouvellement nommée directrice de la culture, confirme que l'entreprise travaille avec une plateforme technologique innovante pour créer un métavers Fun Wine incluant des éléments en ligne et hors ligne. Ce monde virtuel hautement interactif offrira aux amateurs de Fun Wine une expérience en 3D qui renforcera la présence de la marque d'une manière divertissante et unique. L'entreprise prévoit de lancer le métavers Fun Wine cet automne. « C'est l'un des concepts marketing les plus excitants que j'ai vus dans ma carrière », a déclaré Joe Peleg, fondateur et PDG de Fun Wine. « Les possibilités sont infinies ! Nous avons hâte de travailler avec les plus grands leaders du secteur afin de créer une expérience incroyable pour nos adeptes. » Mme Aguilera travaille également aux côtés du fondateur et PDG de la société, Joe Peleg, pour aider Fun Wine dans ses activités de marketing aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Europe et en Asie.

À propos de Fun Wine

Fun Wine® est un cocktail à base de vin, savoureux et sans gluten, né à Miami, qui ne contient que 5,5 % d'alcool et 59 calories par verre de 5 oz (150 ml). Les saveurs alléchantes et entièrement naturelles sont édulcorées avec du jus de fruit de moine sans calorie, une première dans le monde du vin. Notre Hard Bubbly Collection® inclut Strawberry Rose Moscato, Peach Passion Moscato, Coconut Pineapple Chardonnay, et Sangria. Les cocktails à base de vins aromatisés au café uniques en leur genre - Expresso Cabernet™️ et Cappuccino Chardonnay™️, forment la Café Graffiti Collection®. Fun Wine est commercialisé dans des bouteilles en verre de 750 ml et des bouteilles originales en aluminium de 330 ml dans certains magasins à travers le monde ou en ligne sur http://shop.funwine.com . Restez au fait des actualités et du contenu social en suivant la discussion sur Funwine.com ou @funwineofficial

Contact pour les médias : IMPACT Brokers

Ryan Stender, E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1875380/Graffiti_logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1875381/XTINA_w_shadow_07_29_22.jpg

SOURCE The Fun Wine Company