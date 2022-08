MIAMI'S FUN WINE COMPANY UND CHRISTINA AGUILERA VERKÜNDEN EXPANSIONSPLÄNE INNERHALB DER ERSTEN MONATE NACH DER MARKTEINFÜHRUNG DES SCHAUMWEINS

Unternehmen kündigt 10.000.000 $ Kapitalerhöhung und erstes Metaverse-Portal seiner Art an

MIAMI, 10. August 2022 /PRNewswire/ -- The Fun Wine Company gibt heute bekannt, dass sie ein Angebot von Stammaktien startet, um die globale Expansion ihrer einzigartigen und erfrischend köstlichen, aromatisierten 5,5% ABV-Schaumwein-Cocktails zu finanzieren. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 10.000.000 $ durch Privatplatzierungen von Aktien und Wandelschuldverschreibungen bei Private-Equity-Investoren aufgenommen. Jetzt sammelt das Unternehmen weitere 10.000.000 $ mit 2.500.000 Stammaktien zu 4,00 $ pro Aktie in parallelen Angeboten: eine in den USA, die sich ausschließlich an zugelassene Anleger richtet, die andere in Übersee, die sich an Nicht-US-Anleger richtet. Um zu investieren, besuchen Sie bitte https://www.manhattanstreetcapital.com/fun-wine .

MIAMI’S FUN WINE COMPANY AND CHRISTINA AGUILERA ANNOUNCE EXPANSION PLANS WITHIN FIRST MONTHS OF BUBBLY LAUNCH

An der Marketingfront bestätigt die neu ernannte Chief Culture Officer Christina Aguilera, dass das Unternehmen mit einer innovativen Technologieplattform zusammenarbeitet, um ein Fun Wine Metaverse mit Online- und Offline-Komponenten zu schaffen. Die hochgradig interaktive virtuelle Welt wird den Liebhabern von Fun Wine ein 3-D-Erlebnis bieten, das die Präsenz der Marke auf unterhaltsame und einmalige Weise verstärkt. Das Unternehmen plant die Einführung des Fun Wine Metaverse für diesen Herbst. „Dies ist eines der aufregendsten Marketingkonzepte, die ich in meiner beruflichen Laufbahn je erlebt habe", erklärt Joe Peleg, Gründer und CEO von Fun Wine. „Uns stehen unbegrenzte Möglichkeiten offen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Besten der Besten, um unseren Anhängern ein großartiges Erlebnis zu bieten." Aguilera arbeitet auch mit dem Gründer und CEO des Unternehmens, Joe Peleg, zusammen, um Fun Wine bei den Marketingaktivitäten in den USA, der Karibik, Lateinamerika, Europa und Asien zu unterstützen.

Informationen zu Fun Wine

Fun Wine® ist ein aus Miami stammender, geschmacksneutraler und glutenfreier Weincocktail, der mit nur 5,5 % Alkohol und 59 Kalorien pro 150 ml ein wahres Feuerwerk abgibt. Die völlig natürlichen, verlockenden Aromen sind mit kalorienfreiem Mönchsfruchtsaft gesüßt, dem ersten in Wein überhaupt. Unsere Hard Bubbly Collection® umfasst Strawberry Rose Moscato, Peach Passion Moscato, Coconut Pineapple Chardonnay und Sangria. Die einzigartigen Weincocktails mit Kaffeegeschmack - Expresso Cabernet™️ und Cappuccino Chardonnay™️ - bilden die Café Graffiti Collection®. Fun Wine wird in 750-ml-Glasflaschen und einzigartigen 330-ml-Aluminiumflaschen in ausgewählten Geschäften auf der ganzen Welt oder online unter http://shop.funwine.com verkauft. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und sozialen Inhalte, indem Sie der Unterhaltung auf Funwine.com oder @funwineofficial folgen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1875380/Graffiti_logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1875381/XTINA_w_shadow_07_29_22.jpg

