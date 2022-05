Fundação sem fins lucrativos georgiana anunciou lançamento oficial do inovador sistema de criptomoedas WEIcrypto

TBILISI, Geórgia, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com os desenvolvedores, o WEIcrypto é um sistema complexo com base em tecnologias de blockchain e com foco nas mudanças tecnológicas do sistema financeiro global. A equipe georgiana desenvolveu soluções fundamentalmente novas que simplificam o acesso ao mundo das criptomoedas para clientes e empresas individuais. O WEIcrypto combina várias submarcas, incluindo a criptomoeda WEI, o serviço WEIpay de wallet e pagamentos on-line, bem como o sistema WEIpartner de empréstimos sem juros para empresas. A empresa chegará à fase de oferta inicial de exchange (IEO) até o verão de 2022.

A sede da WEIcrypto fica em Tbilisi, capital da Geórgia, o país que foi um dos primeiros a desenvolver e implementar soluções de blockchain apoiadas pelo governo. De acordo com os desenvolvedores, os principais diferenciais de seu sistema são segurança, legalidade, abertura e desempenho ambiental. Um projeto foi desenvolvido na blockchain Dash. Para garantir o nível máximo de segurança, o projeto utiliza o algoritmo X11, e o nível de segurança das wallets é o mesmo dos melhores sistemas bancários.

"A WEIcrypto oferece aos clientes uma combinação exclusiva de tecnologias de blockchain, e seu significado não pode ser superestimado para a economia mundial atual. Gostaria de enfatizar que a WEIcrypto não vai lutar contra o dinheiro tradicional; nosso objetivo é ser útil para nossos clientes. Estamos orgulhosos das soluções que nos permitem garantir velocidade máxima, conveniência e segurança das transações, tornando as tecnologias de blockchain mais disseminadas", disse Murat Khadziev, CEO da WEIcrypto.

Como explicou Khadziev, a funcionalidade de wallets de criptomoedas da WEIcrypto está próxima dos melhores aplicativos bancários on-line do mundo (WEIpay). O CEO está confiante de que sua empresa estará pronta para a fase de IEO até julho de 2022. Bons motivos para isso são o artigo, um modelo de negócios de trabalho e, por último, mas não menos importante, a equipe de profissionais de alto nível.

Entre os principais diferenciais da WEIcrypto estão:

Ecossistema – entrada conveniente no mundo das criptomoedas,

WEIpay – aplicativo bancário,

WEIpartner – uma oportunidade de obter um empréstimo sem juros para tarefas comerciais, com base em uma solução de blockchain,

WEI – seu próprio token.

Todos os produtos da WEIcrypto são prontos para uso. O objetivo da empresa é arrecadar fundos para promover o projeto no mercado mundial.

Sobre a WEI Foundation:

A WEI Foundation, NCLE é uma fundação sem fins lucrativos e um sistema abrangente de produtos com base em tecnologias de blockchain voltadas para mudanças tecnológicas no sistema financeiro global.

