Fundación sin fines de lucro de Georgia anunció el lanzamiento oficial del innovador sistema criptográfico WEIcrypto

TIFLIS, Georgia, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Según los desarrolladores, WEIcrypto es un producto para sistemas complejos y basado en tecnologías de cadena de bloques que se enfoca en los cambios tecnológicos en el sistema financiero global. El equipo de Georgia ha desarrollado soluciones fundamentalmente nuevas que simplifican el acceso al mundo de las criptomonedas para clientes particulares y corporativos. WEIcrypto combina varias submarcas, entre las que se incluyen criptomonedas WEI, billetera en línea y servicio de pago WEIpay, así como el sistema de préstamos sin intereses para socios comerciales WEIpartner. La empresa llegará a la etapa de oferta de intercambio inicial (IEO) en el verano de 2022.

La sede central de WEIcrypto se encuentra en Tiflis, la capital de Georgia, el país que fue uno de los primeros en desarrollar e implementar soluciones de cadena de bloques respaldadas por el gobierno. Según los desarrolladores, las principales ventajas de su sistema son la seguridad, la legitimidad, la apertura y el respeto por el medioambiente. Se ha desarrollado un proyecto en la cadena de bloques Dash. Para garantizar el nivel máximo de seguridad, el proyecto utiliza el algoritmo X11, y la seguridad que ofrecen las billeteras está al nivel de los mejores sistemas bancarios.

"WEIcrypto ofrece a los clientes una combinación exclusiva de tecnologías de cadena de bloques y su significado no puede sobrevalorarse en la economía mundial actual. Me gustaría destacar lo siguiente: WEIcrypto no va a luchar contra el dinero tradicional, nuestro objetivo es ser útil para nuestros clientes. Estamos orgullosos de las soluciones que nos permiten garantizar la máxima velocidad, conveniencia y seguridad de las transacciones, lo que hace que las tecnologías de cadena de bloques estén más extendidas", afirmó Murat Khadziev, director ejecutivo de WEIcrypto.

Como explica Khadziev, la funcionalidad de las billeteras criptográficas de WEIcrypto se acerca a las mejores aplicaciones bancarias en línea del mundo (WEIpay). El director ejecutivo está seguro de que su empresa estará lista para la etapa de IEO en julio de 2022. Los razones sólidas detrás de esto son el informe técnico, un modelo comercial que funciona y, finalmente, pero no por eso menos importante, el equipo de profesionales altamente calificados.

Las ventajas clave de WEIcrypto son, entre otras:

Ecosistema: ingreso conveniente al mundo de las criptomonedas,

WEIpay: aplicación bancaria,

WEIpartner: una oportunidad para obtener un préstamo sin intereses para funciones comerciales, basado en una solución de cadena de bloques,

WEI: su propio token.

Todos los productos de WEIcrypto están listos para ser utilizados. El objetivo de la empresa es recaudar fondos para promover el proyecto en el mercado mundial.

Acerca de WEI Foundation:

WEI Foundation, NCLE es una fundación sin fines de lucro y un sistema integral de productos basados en tecnologías de cadena de bloques orientadas a los cambios tecnológicos en el sistema financiero global.

