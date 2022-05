- Una fundación georgiana sin ánimo de lucro ha anunciado el lanzamiento oficial de la innovadora criptomoneda WEIcrypto

TBILISI, Georgia, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Según los desarrolladores, WEIcrypto es un complejo sistema de productos, basado en las tecnologías blockchain y centrado en los cambios tecnológicos del sistema financiero mundial. El equipo georgiano ha desarrollado soluciones fundamentalmente nuevas que simplifican el acceso al mundo de las criptomonedas para los clientes individuales y las empresas. WEIcrypto combina varias sub-marcas, incluyendo la criptomoneda WEI, la cartera en línea y el servicio de pago WEIpay, así como el sistema de préstamos sin intereses para las empresas WEIpartner. La empresa va a alcanzar la fase IEO en verano de 2022.

La sede de WEIcrypto se encuentra en Tiflis, la capital de Georgia, el país que fue uno de los primeros en desarrollar e implementar soluciones de blockchain apoyadas por el gobierno. Según los desarrolladores, las principales ventajas de su sistema son la seguridad, la legalidad, la apertura y el respeto al medio ambiente. Se ha desarrollado un proyecto en Dash blockchain. Para garantizar el máximo nivel de seguridad, el proyecto utiliza el algoritmo X11, y la seguridad de los monederos se proporciona al nivel de los mejores sistemas bancarios.

"WEIcrypto ofrece a los clientes una combinación única de tecnologías blockchain y su significado no puede ser exagerado para la economía mundial actual. Me gustaría enfatizar: WEIcrypto no va a luchar contra el dinero tradicional, nuestro objetivo es ser útil para nuestros clientes. Estamos orgullosos de las soluciones que nos permiten garantizar la máxima velocidad, comodidad y seguridad de las transacciones, haciendo que las tecnologías blockchain se generalicen", - dijo el consejero delegado de WEIcrypto, Murat Khadziev.

Como explica Khadziev, la funcionalidad de los monederos criptográficos de WEIcrypto se acerca a las mejores aplicaciones bancarias en línea del mundo (WEIpay). El consejero delegado confía en que su empresa estará lista para la etapa de IEO en julio de 2022. Para ello, cuenta con un libro blanco, un modelo de negocio que funciona y, por último, pero no menos importante, un equipo de profesionales altamente cualificados.

Las principales ventajas de WEIcrypto son, entre otras:

Ecosistema - entrada conveniente en el mundo de las criptomonedas,

WEIpay - aplicación bancaria,

WEIpartner - una oportunidad para obtener un préstamo sin intereses para las tareas de negocios, basado en una solución blockchain,

WEI - su propio token.

Todos los productos de WEIcrypto están listos para su uso. El objetivo de la empresa es recaudar fondos para promover el proyecto en el mercado mundial.

Acerca de WEI Foundation:

WEI Foundation, NCLE es una fundación sin ánimo de lucro y un sistema integral de productos basados en las tecnologías blockchain destinados a los cambios tecnológicos en el sistema financiero mundial.

https://weicrypto.com

SOURCE WEIcrypto