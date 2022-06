Fundacja Charytatywna Rainwater ogłasza partnerstwo z zespołami zajmującymi się odkrywaniem leków na Uniwersytecie Oksfordzkim

Partnerstwo ma na celu przyspieszenie przełożenia odkryć w zakresie biologii choroby na nowe metody leczenia pacjentów z tauopatiami.

FORT WORTH, Teksas, 2 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Charytatywna Rainwater (RCF), jeden z największych niezależnych fundatorów badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, ogłosiła dziś, że nawiązała współpracę z Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI). Celem partnerstwa jest przyspieszenie prac nad nowymi terapeutykami przeznaczonymi do leczenia tauopatii - grupy postępujących chorób neurodegeneracyjnych.

RCF i ARUK-ODDI będą współpracować w celu przeprowadzenia odkryć dokonanych przez głównych badaczy w ramach Konsorcjum Tau przez „dolinę śmierci" odkrywania leków, stosując zintegrowane podejście do odkrywania leków w celu przeniesienia tych odkryć do kliniki. ARUK-ODDI oferuje najlepsze praktyki w zakresie walidacji celów, opracowywania i wykonywania testów, chemii obliczeniowej oraz chemii medycznej wspomaganej przez ADME. Głęboka wiedza w zakresie podstawowej biologii odkryć i mechanizmów tauopatii, pochodząca od głównych badaczy Konsorcjum Tau, uzupełni doświadczenie zespołu ARUK-ODDI w zakresie odkrywania leków. Partnerstwo to ma na celu utorowanie drogi przyszłym partnerstwom, które umożliwią rozwój kliniczny i komercjalizację.

„Ta współpraca jest znaczącym krokiem naprzód w naszych planach przybliżenia klinice potencjalnych metod leczenia pacjentów cierpiących na tauopatie - powiedziała dr Leticia Toledo-Sherman, dyrektor generalny ds. odkrywania leków w Konsorcjum Tau przy RCF. - Zespół z Instytutu Badań nad Lekami na Uniwersytecie Oksfordzkim ODDI łączy głębokie zrozumienie choroby Alzheimera, pierwotnych tauopatii i zapalenia tkanki nerwowej z kluczową wiedzą w zakresie odkrywania leków. To połączenie oraz ich doświadczenie we wprowadzaniu programów akademickich do kliniki będzie miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia naszych wysiłków w zakresie rozwoju terapii".

Prof. John Davis, dyrektor ds. rozwoju w Alzheimer's Research UK Drug Discovery Alliance, powiedział: „Konsorcjum Tau Fundacji Charytatywnej Rainwater dało wielu najlepszym na świecie zespołom badawczym tau sojusz, którego efektem jest szybszy postęp w identyfikacji kluczowych mechanizmów molekularnych odgrywających rolę w tauopatiach i powodowanych przez nie niepokojących chorobach neurodegeneracyjnych. ARUK-ODDI jest zachwycony współpracą z RCF w celu przyspieszenia przełożenia najnowszych osiągnięć naukowych na nowe metody terapeutyczne, które, mamy nadzieję, ostatecznie przyniosą korzyści pacjentom".

Fundacja Charytatywna Rainwatera i Konsorcjum Tau

Fundacja Rainwater Charitable Foundation (RCF) została założona na początku lat 90-tych przez znanego inwestora prywatnych funduszy i filantropa Richarda E. Rainwatera. RCF wspiera szereg programów w zakresie edukacji K-12, badań medycznych i innych szczytnych celów. W celu realizacji swojej misji, jaką jest przyspieszenie rozwoju nowych metod diagnostyki i leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych związanych z tau, zespół badań medycznych RCF zarządza programami Tau Consortium i Rainwater Prize. Do tej pory RCF zainwestowało ponad 145 mln USD, dzięki czemu udało się wprowadzić osiem metod leczenia do badań na ludziach. Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://rainwatercharitablefoundation.org/ , www.rainwaterprize.org , oraz https://tauconsortium.org/ .

Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute

Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI) jest zespołem badawczym działającym w ramach Centrum Odkrywania Leków (CMD) na Uniwersytecie Oksfordzkim. CMD to grupa zespołów badawczych w ramach Nuffield Department of Medicine, których dyscypliny wzajemnie się uzupełniają, a wspólną misją jest prowadzenie badań z zakresu biologii translacyjnej i odkrywanie nowych metod terapeutycznych. ARUK-ODDI został założony w 2014 r. dzięki grantowi w wysokości 10 mln funtów od Alzheimer's Research UK, który został odnowiony w 2020 r. i jest częścią Drug Discovery Alliance, finansowanego przez tę organizację charytatywną, z równoległymi instytutami w Cambridge i Londynie (Wielka Brytania). W skład ARUK-ODDI wchodzą eksperci naukowi w dziedzinie neurobiologii komórkowej i molekularnej, farmakolodzy molekularni, specjaliści od badań przesiewowych, chemicy obliczeniowi i medyczni, którzy pracują w światowej klasy obiektach w samym sercu kampusu biomedycznego Uniwersytetu Oksfordzkiego. Misją ARUK-ODDI jest opracowywanie nowych celów zidentyfikowanych przez współpracowników akademickich oraz, dzięki współpracy, dostarczanie serii wiodących związków chemicznych i badań potwierdzających słuszność koncepcji, które uzasadniają dalszy rozwój.

Alzheimer's Research UK

Alzheimer's Research UK jest wiodącą brytyjską organizacją charytatywną zajmującą się zapobieganiem, leczeniem i znalezieniem leku na demencję. Nasza animacja „Czym jest demencja?" wyjaśnia istotę demencji i chorób, które ją powodują What is dementia? Alzheimer's Research UK - YouTube

Alzheimer's Research UK wspiera obecnie pionierskie projekty badawcze dotyczące demencji o wartości prawie 34 milionów funtów (równowartość 47 milionów dolarów amerykańskich) na wiodących uniwersytetach w całej Wielkiej Brytanii. Dowiedz się więcej na stronie www.alzheimersresearchuk.org i pomóż nam lepiej zrozumieć problem demencji.

