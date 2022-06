La Rainwater Charitable Foundation annonce un partenariat avec des équipes de découverte de médicaments à l'Université d'Oxford

Le partenariat a pour but d'accélérer l'application des découvertes sur la biologie de la maladie à de nouveaux traitements pour les patients atteints de tauopathies.

FORT WORTH, Texas, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Rainwater Charitable Foundation (RCF, Fondation caritative Rainwater), l'un des plus importants donateurs indépendants pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un partenariat avec l'Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI) de l'Université d'Oxford. Ce partenariat vise à accélérer le développement de nouvelles thérapies destinées au traitement des tauopathies, un groupe de maladies neurodégénératives progressives.

La RCF et l'ARUK-ODDI travailleront ensemble pour que les découvertes faites par les principaux chercheurs du Consortium Tau traversent la « vallée de la mort » de la découverte de médicaments grâce à l'application d'une approche intégrée de la découverte de médicaments pour faire avancer ces découvertes vers la clinique. L'ARUK-ODDI apporte les meilleures pratiques en matière de validation des cibles, de développement et d'exécution des essais, de chimie computationnelle et de chimie médicinale suivant le processus ADME. Les connaissances approfondies en matière de biologie fondamentale et de mécanismes de la tauopathie acquise par les chercheurs principaux du Consortium Tau viendront compléter l'expertise de l'équipe de l'ARUK-ODDI en matière de découverte de médicaments. Ce partenariat vise à ouvrir la voie à de futurs partenariats pour permettre le développement clinique et la commercialisation.

« Ce partenariat de collaboration est une étape importante dans nos projets visant à rapprocher de la clinique les traitements potentiels pour les patients souffrant de tauopathies », a déclaré Leticia Toledo-Sherman, PhD, directrice principale de la découverte de médicaments pour le Tau Consortium au RCF. « L'équipe de l'Oxford DDI associe une connaissance approfondie de la maladie d'Alzheimer, des tauopathies primaires et de la neuroinflammation avec une expertise critique en matière de découverte de médicaments. Cette combinaison et leur capacité à amener des programmes universitaires vers la clinique seront déterminantes pour le succès de nos efforts de développement thérapeutique. »

Le professeur John Davis, directeur du développement commercial de l'Alzheimer's Research UK Drug Discovery Alliance, a déclaré :

« Le Consortium Tau de la Rainwater Charitable Foundation a donné à plusieurs des meilleures équipes de recherche sur la protéine tau une alliance unifiée qui se traduit par des progrès plus rapides dans l'identification des mécanismes moléculaires clés en jeu dans les tauopathies et les maladies neurodégénératives pénibles qu'elles provoquent. L'Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute de l'Université d'Oxford est ravi de s'associer à la RCF pour faire avancer la traduction des dernières avancées scientifiques en nouvelles approches thérapeutiques qui, nous l'espérons, profiteront aux patients. »

À propos de la Rainwater Charitable Foundation et du Consortium Tau

La Rainwater Charitable Foundation (RCF) a été créée au début des années 1990 par le célèbre investisseur en capital-investissement et philanthrope Richard E. Rainwater. La RCF apporte son soutien à une gamme de programmes d'éducation de la maternelle au secondaire, de recherche médicale et d'autres causes louables. Afin de remplir sa mission d'accélération du développement de nouveaux diagnostics et traitements pour les troubles neurodégénératifs liés à la tau, l'équipe de recherche médicale de la Rainwater Charitable Foundation gère le consortium Tau et le programme de récompense Rainwater Prize. Avec plus de 145 millions de dollars investis à ce jour, la Rainwater Foundation a contribué au progrès de huit traitements en essais sur des humains. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://rainwatercharitablefoundation.org/, www.rainwaterprize.org, et https://tauconsortium.org/.

À propos de l'Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (Institut de découverte de médicaments d'Oxford)

L'Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI) est une équipe de recherche au sein du Centre for Medicines Discovery (CMD, centre pour la découverte de médicaments) de l'Université d'Oxford. Le CMD est un regroupement d'équipes de recherche au sein du département de médecine Nuffield, comprenant des disciplines complémentaires et une mission unifiée pour mener une biologie translationnelle et découvrir de nouvelles approches thérapeutiques. L'ARUK-ODDI a été fondé en 2014 grâce à une subvention de 10 millions de livres sterling accordée par Alzheimer's Research UK, qui a été renouvelée en 2020. Il fait partie d'une alliance de découverte de médicaments, financée par l'organisation caritative, avec des instituts parallèles à Cambridge et à Londres (Royaume-Uni). L'ARUK-ODDI est composé d'experts scientifiques en neurobiologie cellulaire et moléculaire, de pharmacologues moléculaires, d'experts en criblage, de chimistes computationnels et médicinaux installés dans des installations de renommées mondialement au cœur du campus biomédical de l'Université d'Oxford. La mission de l'ARUK-ODDI est de travailler sur de nouvelles cibles, identifiées par des collaborateurs universitaires, et, grâce à une collaboration, de fournir des séries de produits chimiques et des études de preuve de concept qui justifient la poursuite du développement.

À propos d'Alzheimer's Research UK

Alzheimer's Research UK est la principale organisation caritative du Royaume-Uni spécialisée dans la recherche de moyens de prévention, de traitement et de guérison des démences. Notre animation « Qu'est-ce qu'une démence ? » explique l'essentiel de la démence et les maladies qui en sont la cause Qu'est-ce qu'une démence ? Alzheimer's Research UK - YouTube

Alzheimer's Research UK soutient actuellement des projets de recherche pionniers sur les démences d'une valeur de près de 34 millions de livres sterling (soit 47 millions de dollars américains) dans les principales universités du Royaume-Uni. Pour en savoir plus, consultez le site www.alzheimersresearchuk.org et aidez-nous à mieux comprendre les démences.

Contact :

Glenn A. Harris

Directeur du développement commercial et des partenariats de recherche

Rainwater Charitable Foundation

[email protected]

Liens connexes

http://rainwatercharitablefoundation.org/

SOURCE The Rainwater Charitable Foundation