Fundo da OPEP recebe rating de crédito inicial AA+ da Fitch Ratings

VIENA, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (O Fundo da OPEP) recebeu um rating de crédito inicial AA+, com perspectiva estável segundo a Fitch Ratings.

A Fitch citou a excelente capitalização, os níveis de liquidez e a qualidade dos ativos do Fundo da OPEP como pontos fortes do rating. A carteira de empréstimos bem diversificada e o status de credor preferencial do Fundo OPEP, as sólidas políticas de gestão de risco e o elevado nível de experiência em gestão fundamentaram ainda mais a avaliação da Fitch.

O diretor geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, recebeu com satisfação o anúncio da avaliação da Fitch, que comprova o histórico de 45 anos do Fundo da OPEP de oferecer resultados de desenvolvimento bem-sucedidos de em consonância com o mandato Sul-Sul exclusivo da organização.

Alkhalifa afirmou que "este resultado positivo chega em um momento em que abordagens inovadoras e conjuntas para o financiamento do desenvolvimento global são particularmente necessárias. O suporte inabalável de nossos países membros ao longo de mais de 45 anos tem nos permitido atender de forma consistente às necessidades em evolução de nossos países parceiros. Graças a esta avaliação, o Fundo da OPEP está ainda melhor posicionado para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais e oferecer suporte eficiente e de longo prazo para milhões de pessoas que atualmente carecem de soluções positivas."

O diretor geral adjunto de operações financeiras do Fundo da OPEP, Tarek Sherlala, disse: "Este rating consistente oferecerá flexibilidade financeira substancial ao Fundo da OPEP, permitindo-nos gerar mais valor para nossos países membros e parceiros e, em última análise, aprimorar ainda mais nosso impacto no desenvolvimento e acompanhar o avanço das ODSs em todo o mundo."

Sobre o Fundo da OPEP

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A entidade trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para impulsionar o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado pelos países membros da OPEP em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente no que diz respeito a micro, pequenas e médias empresas), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP destinou mais de US$ 22 bilhões para projetos de desenvolvimento em mais de 125 países com um custo total estimado de US$ 187 bilhões. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

