Le Fonds de l'OPEP se voit attribuer la première notation de crédit AA+ de Fitch Ratings

VIENNE, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) s'est vu attribuer une notation de crédit inaugurale AA+ de Fitch Ratings avec des perspectives stables.

Fitch a souligné l'excellente capitalisation, les niveaux de liquidité et la qualité des actifs du Fonds de l'OPEP comme points forts de la notation. Pour son évaluation, Fitch s'est basé sur le portefeuille de prêts bien diversifié et le statut de créancier privilégié du Fonds de l'OPEP, ses solides politiques de gestion des risques et son très haut niveau d'expertise en gestion.

Le directeur général du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, s'est félicité de l'annonce de la notation de Fitch, qui témoigne des 45 ans de succès du Fonds de l'OPEP en matière de développement, conformément au mandat Sud-Sud unique de l'organisation.

Alkhalifa a déclaré : « Ce résultat positif arrive à un moment où des approches novatrices et concertées en matière de financement du développement mondial sont particulièrement nécessaires. Le soutien indéfectible de nos pays membres depuis plus de 45 ans nous a toujours permis de répondre aux besoins en constante évolution de nos pays partenaires. Grâce à cette évaluation, le Fonds de l'OPEP est encore mieux placé pour faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) mondiaux et apporter un soutien au développement efficace et à long terme aux millions de personnes qui ont actuellement besoin de solutions positives. »

Tarek Sherlala, sous-directeur général des opérations financières du Fonds de l'OPEP, a expliqué : « Cette notation solide offrira au Fonds de l'OPEP une grande souplesse financière ; elle nous permettra d'accroître la valeur pour nos pays membres et nos pays partenaires et, en fin de compte, d'améliorer encore davantage notre impact sur le développement et notre bilan en matière de promotion des ODD dans le monde. »

À propos du Fonds de l'OPEP

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements provenant des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les partenaires des pays en développement et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé par les pays membres de l'OPEP en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est centré sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (notamment en ce qui concerne les TPME), l'eau potable et l'assainissement, la santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

