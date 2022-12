Fundo de Imigração dos EUA anuncia outro Reembolso de Empréstimo do Projeto EB-5 - 855 Avenue of the Americas

NOVA YORK, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Fundo de Imigração dos EUA (USIF), um Centro Regional EB-5 aprovado pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, tem o prazer de anunciar que o empréstimo de US$ 80 milhões do edifício 855 Avenue of the Americas do USIF foi totalmente reembolsado pelo mutuário. O 855 Avenue of the Americas é um edifício residencial de 41 andares de uso misto que abrange todo o quarteirão oeste da6th Avenue entre as ruas30th e 31st. Localizado em um dos endereços mais desejados de Manhattan, o edifício tem vista para três vibrantes mercados residenciais e empresariais que incluem bairros como NoMad, Chelsea e Hudson Yards.

"Este é outro grande sucesso para nossos investidores EB-5 e suas famílias que investiram no projeto do 855 Avenue of the Americas", disse Nicholas Mastroianni, III, Presidente do USIF. "Por mais de uma década, tivemos a sorte de oferecer aos nossos clientes e suas famílias as ofertas de investimento da mais alta qualidade vistas no setor de EB-5, o que traz resultados bem-sucedidos de residência permanente para mais de 5.000 clientes e seus familiares e um retorno de seu capital de investimento. Foi uma grande honra para o nosso Centro Regional EB-5 patrocinar o projeto 855 AOA e trabalhar com cada família para alcançar seu sonho de vida na América."

Desenvolvido por uma das empresas mais prestigiadas de Nova York, o 855 Avenue of the America é composto por residências EOS, incluindo 375 apartamentos de aluguel de luxo e 127.000 pés quadrados de escritórios Classe A totalmente alugados pela Nike desde 2015. Além disso, 57.000 pés quadrados de espaço de varejo premium no nível da rua são totalmente alugados para a Nordstrom Rack, inaugurada em 2017.

O Fundo de Imigração dos EUA financiou com sucesso projetos imobiliários de qualidade de todos os tamanhos, variando de US$ 15 milhões a mais de US$ 1 bilhão e tem sido fundamental para a conclusão de alguns dos projetos EB-5 mais reconhecidos já concluídos. O USIF tornou-se "o primeiro" Centro Regional a ser reconhecido por 18 grandes instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan, Goldman Sachs e Blackrock. "Manter fortes relações de parceria no setor EB-5 tem sido vital para o nosso sucesso como um centro regional e para todos os nossos investidores. Ao desempenhar um papel fundamental no setor, temos o privilégio de continuar a definir padrões de investimento e melhores práticas - continuamos a nos diferenciar de nossos concorrentes para ajudar nossos investidores a realizar seus sonhos de obtenção de residência nos EUA", concluiu Nick Mastroianni, II, Presidente do Fundo de Imigração dos EUA.

Os investidores interessados no Programa de Visto EB-5 agora podem se inscrever nas ofertas atuais do USIF qualificadas no novo Programa EB-5. O USIF tem oportunidades diversificadas de investimento disponíveis, desde projetos pré-aprovados pelo USCIS até projetos que oferecem financiamento de investidores EB-5, onde os clientes só precisam investir US$ 500.000 e os outros US$ 300.000 são financiados. Fale conosco para saber mais.

FONTE U.S. Immigration Fund

