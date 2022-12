U.S. Fondo de Inmigración anuncia el reembolso de otro préstamo para un proyecto EB-5 - 855 Avenue of the Americas

NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Fondo de Inmigración de los Estados Unidos (USIF), un Centro Regional EB-5 aprobado por USCIS, se complace en anunciar que el préstamo de 80 millones de dólares de 855 Avenue of the America de USIF ha sido reembolsado en su totalidad por el prestatario. 855 Avenue of the Americas es un edificio residencial de uso mixto de 41 plantas que ocupa toda la manzana oeste de la6.ª Avenida, entre las calles 30 y 31. Situado en una de las direcciones más deseadas de Manhattan, el edificio domina tres vibrantes mercados residenciales y empresariales que incluyen barrios como NoMad, Chelsea y Hudson Yards.

«Este es otro gran éxito para nuestros inversores en EB-5 y sus familias que invirtieron en el proyecto 855 Avenue of the Americas», dijo Nicholas Mastroianni, III, Presidente de USIF. «Durante más de una década, hemos tenido la suerte de ofrecer a nuestros clientes y sus familias las ofertas de inversión de mayor calidad que se han visto en la industria EB-5, lo que se traduce en resultados exitosos de residencia permanente para más de 5.000 clientes y sus familiares y el retorno de su capital de inversión. Ha sido un gran honor para nuestro Centro Regional EB-5 patrocinar el proyecto 855 AOA y trabajar con cada familia para conseguir su sueño de vivir en América.»

Desarrollado por una de las firmas más prestigiosas de Nueva York, 855 Avenue of the America se compone de residencias EOS, que incluyen 375 apartamentos de alquiler de lujo y 127.000 pies cuadrados de espacio de oficinas de clase A que han sido arrendadas en su totalidad por Nike desde 2015. Además, 57.000 pies cuadrados de espacio comercial premium a pie de calle están totalmente alquilados a Nordstrom Rack, que abrió sus puertas en 2017.

El Fondo de Inmigración de los Estados Unidos ha financiado de forma satisfactoria proyectos inmobiliarios de calidad de todos los tamaños que van desde 15 millones de dólares a más de mil millones de dólares y ha sido fundamental para la realización de algunos de los proyectos EB-5 más reconocidos jamás completados. El USIF se convirtió en «el primer» Centro Regional reconocido por 18 importantes instituciones financieras, entre ellas J.P. Morgan, Goldman Sachs y Blackrock. «Mantener unas relaciones sólidas con los socios del sector EB-5 ha sido vital para nuestro éxito como centro regional y para todos nuestros inversores. Al desempeñar un papel integral dentro de la industria, hemos tenido el privilegio de seguir estableciendo las normas de inversión y las mejores prácticas. Seguimos diferenciándonos de nuestros competidores para ayudar a nuestros inversores a alcanzar sus sueños de obtener la residencia en EE.UU.», concluyó Nick Mastroianni, II, Presidente de Fondo de Inmigración de los Estados Unidos.

Los inversores interesados en el Programa Visado EB-5 ya pueden suscribirse a las ofertas actuales de USIF cualificadas con arreglo del nuevo Programa EB-5. USIF cuenta con oportunidades de inversión diversificadas disponibles que van desde proyectos aprobados previamente por USCIS hasta proyectos que ofrecen financiamiento para inversionistas de EB-5, donde los clientes solo tienen que invertir $500.000 USD y los otros $300.000 se financian. Comuníquese con nosotros para obtener más información.

Haga clic aquí para ver si es elegible para elPrograma del Centro Regional EB-5

ESTA NO ES UNA OFERTA PARA VENDER VALORES. La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicho estado o jurisdicción.

