NEW YORK, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'U.S. Immigration Fund (USIF), un centre régional associé au programme EB-5, approuvé par l'USCIS, a le plaisir d'annoncer que le prêt de 80 millions de dollars de l'USIF pour le 855, Avenue of the Americas a été entièrement remboursé par l'emprunteur. Le 855, Avenue of the Americas est un immeuble à usage mixte de 41 étages, à vocation résidentielle, qui s'étend sur tout le bloc ouest de la 6e Avenue, entre la 30e et la 31e rue. Situé à l'une des adresses les plus convoitées de Manhattan, l'immeuble donne sur trois marchés résidentiels et d'affaires dynamiques, qui englobent des quartiers comme NoMad, Chelsea et Hudson Yards.

« C'est un autre grand succès pour nos investisseurs du programme EB-5 et leurs familles qui ont investi dans le projet 855, Avenue of the Americas », a déclaré Nicholas Mastroianni, III, président de l'USIF. « Depuis plus d'une décennie, nous avons la chance d'offrir à nos clients et à leurs familles les offres de placement de la plus haute qualité de l'industrie EB-5, ce qui se traduit par des résultats positifs en matière de résidence permanente pour plus de 5 000 clients et membres de leur famille, et un retour sur leurs capitaux d'investissement. Ce fut un grand honneur pour notre centre régional EB-5 de parrainer le projet 855 Avenue of the Americas et de travailler avec chaque famille pour réaliser leur rêve de vivre aux États-Unis ».

Développé par l'une des sociétés les plus prestigieuses de New York, le 855 Avenue of the Americas est composé de résidences EOS, comprenant 375 appartements de luxe en location et de bureaux de classe A d'une superficie de 127 000 pieds carrés, qui sont entièrement loués par Nike depuis 2015. De plus, un espace de 57 000 pieds carrés dédié à la vente au détail haut de gamme est entièrement loué à Nordstrom Rack, qui a ouvert ses portes en 2017.

Le U.S. Immigration Fund a financé avec succès des projets immobiliers de qualité de toutes tailles, d'une valeur de 15 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars, et a joué un rôle déterminant dans la réalisation de certains des projets EB-5 les plus connus jamais réalisés. L'USIF est devenu le « premier » centre régional à être reconnu par 18 grandes institutions financières, dont J.P. Morgan, Goldman Sachs et Blackrock. « Le maintien de solides relations avec les partenaires au sein de l'industrie EB-5 s'est avéré essentiel à notre réussite succès en tant que centre régional et pour tous nos investisseurs. En jouant un rôle fondamental au sein de l'industrie, nous avons eu le privilège de continuer à établir des normes de placement et des pratiques exemplaires. Nous continuons de nous distinguer de nos concurrents pour aider nos investisseurs à réaliser leurs rêves d'obtenir leur résidence aux États-Unis », a conclu Nick Mastroianni, II, président du U.S. Immigration Fund.

Les investisseurs intéressés par le programme de visa EB-5 peuvent désormais souscrire aux offres actuelles de l'USIF, qui sont admissibles dans le cadre du nouveau programme EB-5. L'USIF propose des possibilités d'investissement diversifiées, allant de projets préapprouvés par l'USCIS à des projets offrant un financement aux investisseurs EB-5, où les clients ne doivent investir que 500 000 dollars américains. Les 300 000 dollars américains restants sont financés. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

