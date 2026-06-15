Furniture China и Maison Shanghai 2026 составили карту маршрута поставок из Шанхая в Европу

ШАНХАЙ, 15 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения сезона поиска поставщиков в сентябре Furniture China и Maison Shanghai 2026 готовятся принять в Шанхайском Пудуне мебельных ритейлеров, дистрибьюторов, импортеров, дизайнеров и специалистов по проектам в рамках двух выставок, объединяющих торговлю мебелью, производство, дизайн и домашние интерьеры, ориентированные на стиль жизни.

Furniture China пройдет с 8 по 11 сентября 2026 года в SNIEC. Выставка по-прежнему будет являться основной платформой в Азии для поиска поставщиков мебели в следующих сегментах: готовая мебель, обивка, столовая мебель, уличная мебель, коммерческая мебель, офисные решения, материалы, оборудование и ресурсы цепочки поставок для производства.

В 2026 году выставка еще большее внимание уделяет структуре категорий для поддержки более целенаправленного поиска поставщиков. Основные моменты включают модернизированный Зал E4 Outdoor Furniture в ответ на растущий спрос на уличную, садовую, курортную мебель и мебель для досуга; новый Зал N2 Dining Plus, в котором представлена столовая мебель через полные сценарии столовой и пространственные решения; и переименованный Зал E5 Commercial Furniture, ориентированный на офисные и коммерческие мебельные решения.

Секции, связанные с FMC, также свяжут готовую мебель с более чем 800 компаниями-поставщиками по системам движения, интеллектуальным компонентам, тканям, коже, материалам поверхности и поставщикам древесины, помогая европейским покупателям оценить как продукты, так и производственные возможности.

Работая с 7 по 10 сентября 2026 года в SWEECC, Maison Shanghai станет дополнением к ориентированному на торговлю опыту. В рамках обновленной темы «Дизайн без границ» выставка объединит эстетику, производство, идеи и будущее через четыре тематических зала: H1 Decoration Aesthetics для мягкой мебели, материалов и пространственного выражения; H2 New Channel Selection для тщательно отобранных продуктов от проверенных китайских производителей; H3 Design Highland для современного китайского дизайна и межпрофильных инноваций; и H4 Future Presence для оригинальных концепций, создателей нового поколения и будущих моделей стиля жизни. Являясь ключевым инкубатором нового китайского дизайна, Maison Shanghai поможет иностранным посетителям открыть для себя новые идеи с коммерческим потенциалом.

Для европейских покупателей эти две выставки создают один эффективный маршрут поставок из Шанхая. Furniture China фокусируется на эффективности вертикальной торговли продуктами, поставщиках и цепочках поставок, в то время как Maison Shanghai строит горизонтальную экосистему дизайна интерьеров, образа жизни и коммерческой трансформации.

Планируйте заранее с помощью официального приложения DTS FurnitureChina, где вы можете пройти предварительную регистрацию, просмотреть экспонентов, отправить запросы и составить план поиска поставщиков до прибытия.

Бесплатная предварительная регистрация посетителей доступна до 22:00, 6 сентября 2026 года по пекинскому времени.