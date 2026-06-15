Furniture China i Maison Shanghai 2026 wytyczają szanghajską trasę zakupową dla Europy

SZANGHAJ, 15 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- W kontekście nachodzącego we wrześniu sezonu zakupowego targi Furniture China i Maison Shanghai 2026 przygotowują się do przyjęcia europejskich sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, importerów oraz projektantów mebli, a także specjalistów ds. projektów w Pudong w Szanghaju w ramach podwójnych targów skupiających się na sprzedaży mebli, ich produkcji oraz wzornictwie, a także na wystroju wnętrz inspirowanym stylem życia.

Furniture China odbędą się w dniach 8-11 września 2026 r. w centrum wystawienniczym Shanghai New International Expo Center (SNIEC). Wydarzenie podtrzyma pozycję jednej z najważniejszych platform zakupowych branży meblarskiej w Azji, obejmując meble gotowe, meble tapicerowane, jadalniane i ogrodowe, meble dla firm, rozwiązania biurowe, materiały, okucia oraz zasoby łańcucha dostaw.

W 2026 r. wydarzenie doprecyzuje swoją strukturę kategorii, aby wspierać bardziej ukierunkowane działania zakupowe. Do najważniejszych elementów należą zmodernizowana hala E4 Outdoor Furniture, która odpowiada na rosnący popyt na meble zewnętrzne, ogrodowe, dla ośrodków wypoczynkowych i rekreacyjne; nowa hala N2 Dining Plus, prezentująca meble jadalniane w ramach kompletnych zestawów dla jadalni i rozwiązań przestrzennych, a także mająca nową nazwę hala E5 Commercial Furniture, koncentrująca się na meblach biurowych, wykonywanych na zamówienie oraz dla firm.

Sekcje związane z FMC będą dodatkowo tworzyć łącznik pomiędzy producentami mebli gotowych i ponad 800 przedsiębiorstwami z łańcucha dostaw działającymi w obszarach systemów ruchu, inteligentnych komponentów, tkanin, skóry, materiałów powierzchniowych i drewna, pomagając europejskim nabywcom oceniać zarówno wyroby, jak i potencjał produkcyjny.

Targi Maison Shanghai odbywające się w dniach 7-10 września 2026 r. w centrum wystawienniczo-kongresowym Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC) skupią się bardziej na wzornictwie, uzupełniając handlowy komponent łączonego wydarzenia. Wydarzenie odbędzie się pod nowym hasłem - „Design Without Limits" (Wzornictwo bez granic) – łącząc estetykę, produkcję, idee i przyszłe modele życia w czterech halach tematycznych: H1 Decoration Aesthetics, poświęconą miękkim elementom wyposażenia, materiałom i ekspresji przestrzennej; H2 New Channel Selection, prezentującą starannie dobrane produkty zweryfikowanych chińskich producentów; H3 Design Highland, poświęconą współczesnemu chińskiemu wzornictwu i innowacjom międzybranżowym; oraz H4 Future Presence, poświęconą oryginalnym koncepcjom, twórcom nowej generacji i przyszłym modelom stylu życia. Jako kluczowy inkubator rozwijającego się chińskiego wzornictwa Maison Shanghai pomoże odwiedzającym z zagranicy odkrywać nowe idee o potencjale komercyjnym.

Dla europejskich nabywców oba wydarzenia tworzą jeden wydajny szlak zakupowy w Szanghaju. Furniture China koncentruje się na pionowej efektywności handlu w obszarach produktów, dostawców i łańcuchów dostaw, natomiast Maison Shanghai buduje poziomy ekosystem wzornictwa, obejmujący wnętrza, styl życia i transformację komercyjną.

Organizator zachęca do zaplanowania swojego udziału w targach z wyprzedzeniem, korzystając z oficjalnej aplikacji DTS FurnitureChina APP, w której można dokonać wstępnej rejestracji, zapoznać się z wystawcami, wysłać zapytania i opracować plan zakupowy przed przyjazdem.

Bezpłatna wstępna rejestracja dla odwiedzających jest dostępna do 6 września 2026 r. godz. 22:00 czasu pekińskiego.

KONTAKT:

Furniture China i Maison Shanghai

e-mail: [email protected]