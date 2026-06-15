Furniture China y Maison Shanghai 2026 trazan una ruta de abastecimiento desde Shanghái hacia Europa

SHANGHAI, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acerca la temporada de abastecimiento de septiembre, Furniture China y Maison Shanghai 2026 se preparan para dar la bienvenida a minoristas, distribuidores, importadores, diseñadores y profesionales de proyectos de muebles europeos en Shanghai Pudong para una experiencia de doble feria que conecta el comercio del mueble, la fabricación, el diseño y los interiores del hogar inspirados en el estilo de vida.

Furniture China se celebrará del 8 al 11 de septiembre de 2026 en SNIEC. La feria seguirá siendo una importante plataforma de abastecimiento de muebles en Asia, abarcando muebles terminados, tapicería, comedores, muebles de exterior, mobiliario comercial, soluciones de oficina, materiales, herrajes y recursos para la cadena de suministro de fabricación.

En 2026, la feria perfecciona aún más su estructura de categorías para facilitar un abastecimiento más específico. Entre los aspectos más destacados se incluyen el renovado pabellón E4 de Muebles de Exterior, que responde a la creciente demanda de muebles para exteriores, jardines, complejos turísticos y ocio; el nuevo pabellón N2 de Comedor Plus, que presenta muebles de comedor a través de conjuntos completos y soluciones espaciales; y el pabellón E5 de Muebles Comerciales, que se centra en aplicaciones de mobiliario de oficina, contractual y comercial.

Las secciones relacionadas con FMC conectarán aún más el mobiliario terminado con más de 800 empresas de la cadena de suministro, abarcando sistemas de movimiento, componentes inteligentes, tejidos, cuero, materiales de superficie y recursos de madera, lo que ayudará a los compradores europeos a evaluar tanto los productos como las capacidades de producción.

Del 7 al 10 de septiembre de 2026, en SWEECC, Maison Shanghai ofrecerá un complemento centrado en el diseño a la experiencia comercial. Bajo el renovado lema "Diseño sin límites", la feria conectará la estética, la fabricación, las ideas y el estilo de vida del futuro a través de cuatro pabellones temáticos: H1 Estética de la Decoración para textiles, materiales y expresión espacial; H2 Selección de Nuevos Canales para productos selectos de fabricantes chinos verificados; H3 Diseño de Alta Gama para el diseño chino contemporáneo y la innovación interdisciplinaria; y H4 Presencia Futura para conceptos originales, creadores de nueva generación y modelos de estilo de vida del futuro. Como incubadora clave del diseño chino emergente, Maison Shanghai ayudará a los visitantes internacionales a descubrir nuevas ideas con potencial comercial.

Para los compradores europeos, ambas ferias crean una ruta de abastecimiento eficiente en Shanghái. Furniture China se centra en la eficiencia del comercio vertical a través de productos, proveedores y cadenas de suministro, mientras que Maison Shanghai crea un ecosistema de diseño horizontal que abarca interiores, estilo de vida y transformación comercial.

Planifique con anticipación con la DTS FurnitureChina APP oficial para preinscribirse, ver los expositores, enviar consultas y elaborar su plan de abastecimiento antes de su llegada.

El pre-registro gratis para visitantes está disponible hasta las 10:00 PM del 6 de septiembre de 2026, hora de Pekín.