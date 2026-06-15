Furniture China a Maison Shanghai 2026 vytyčujú šanghajskú nákupnú trasu pre Európu
News provided byFurniture China and Maison Shanghai
Jun 15, 2026, 04:00 ET
ŠANGHAJ, 15. júna 2026 /PRNewswire/ -- S blížiacou sa septembrovou sezónou nákupov sa veľtrh Furniture China a Maison Shanghai 2026 pripravujú privítať európskych predajcov nábytku, distribútorov, dovozcov, dizajnérov a odborníkov na riadenie projektov vo štvrti Shanghai Pudong na zážitku z dvoch veľtrhov súčasne, ktorý spojí obchod s nábytkom, výrobu, dizajn a interiér domov zamerané na životný štýl.
Veľtrh nábytku Furniture China sa bude konať od 8. do 11. septembra 2026 na šanghajskom novom medzinárodnom výstavisku (Shanghai New International Expo Center, SNIEC). Výstava bude naďalej slúžiť ako hlavná platforma pre nákup nábytku v Ázii a bude sa zaoberať hotovým nábytkom, čalúnením, stolovaním, vonkajším nábytkom, komerčným nábytkom, kancelárskymi riešeniami, materiálmi, hardvérom a zdrojmi pre dodávateľský reťazec výroby.
V roku 2026 výstava jasnejšie vymedzuje svoju štruktúru kategórií s cieľom podporiť cielenejšie získavanie zdrojov. Medzi hlavné atrakcie patrí modernizovaná hala E4 Záhradný nábytok, ktorá reaguje na rastúci dopyt po nábytku pre vonkajšie bývanie, záhrady, rekreačné strediská a voľný čas; nová hala N2 Dining Plus pre jedálenský nábytok a stolovanie, ktorá predstavuje jedálenský nábytok prostredníctvom kompletných stravovacích scenárov a priestorových riešení a premenovaná hala E5 Komerčný nábytok, ktorá sa zameriava na kancelársky, projektový a komerčný nábytok.
Sekcie súvisiace s veľtrhom surovín, komponentov a strojov pre výrobu nábytku (FMC) ďalej prepoja hotový nábytok s viac ako 800 spoločnosťami dodávateľského reťazca v oblasti pohybových systémov, inteligentných komponentov, látok, kože, povrchových materiálov a zdrojov a surovín z dreva, čo pomôže európskym kupujúcim vyhodnotiť produkty aj výrobné možnosti.
Výstava Maison Shanghai , ktorá sa bude konať od 7. do 10. septembra 2026 vo výstavnom a kongresovom centre Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center (SWEECC), poskytne dizajnovo orientovaný doplnok k zážitku zameranému na obchod. V rámci obnovenej témy „Dizajn bez hraníc" prepojí výstava estetiku, výrobu, nápady a bývanie budúcnosti v rámci štyroch tematicky zameraných hál: H1 Dekoračná estetika pre bytový textil, materiály a priestorové vyjadrenie; H2 Výber nových kanálov pre vybrané produkty od overených čínskych výrobcov; H3 Vrchol dizajnu pre súčasný čínsky dizajn a inovácie naprieč sektormi a H4 Prítomnosť budúcnosti pre originálne koncepty, tvorcov novej generácie a budúce modely životného štýlu. Ako kľúčový inkubátor rozvíjajúceho sa čínskeho dizajnu pomôže Maison Shanghai medzinárodným návštevníkom objaviť nové nápady s komerčným potenciálom.
Pre európskych kupujúcich tieto dve výstavy vytvárajú jednu efektívnu šanghajskú dodávateľskú trasu. Furniture China sa zameriava na vertikálnu obchodnú efektívnosť v rámci produktov, dodávateľov a dodávateľských reťazcov, zatiaľ čo Maison Shanghai buduje horizontálny dizajnový ekosystém naprieč interiérmi, životným štýlom a komerčnou transformáciou.
Plánujte včas s oficiálnou aplikáciou DTS FurnitureChina na predbežnú registráciu, prezeranie si vystavovateľov, odosielanie dopytov a zostavenie svojho nákupného plánu ešte pred príchodom.
Návštevník sa môže bezplatne registrovať vopred do 6. septembra 22:00 hod., pekinského času.
Share this article