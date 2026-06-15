Les salons Furniture China et Maison Shanghai 2026 tracent un circuit d'approvisionnement à Shanghai pour l'Europe

SHANGHAI, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'approche de la saison d'approvisionnement de septembre, Furniture China et Maison Shanghai 2026 s'apprêtent à accueillir les détaillants, distributeurs, importateurs, designers et professionnels de l'aménagement d'intérieur européens à Shanghai Pudong pour une expérience double qui mettra en relation le commerce, la fabrication et le design de mobilier avec l'aménagement d'intérieur axé sur l'art de vivre.

Le salon « Furniture China » se tiendra du 8 au 11 septembre 2026 au SNIEC. Le salon restera une plateforme majeure d'approvisionnement en mobilier en Asie, couvrant le mobilier fini, les meubles rembourrés, le mobilier de salle à manger, le mobilier d'extérieur, le mobilier commercial, les solutions de bureau, les matériaux, la quincaillerie et les ressources de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la fabrication.

En 2026, le salon affine encore davantage la structure de catégorie afin de faciliter un approvisionnement plus ciblé. Parmi les points forts, citons le Hall E4 « Outdoor Furniture », réaménagé pour répondre à la demande croissante en matière de mobilier d'extérieur, de jardin, de villégiature et de loisirs ; le nouveau Hall N2 « Dining Plus », qui expose du mobilier de salle à manger à travers des scénarios complets et des solutions d'aménagement ; ainsi que le Hall E5 rebaptisé « Commercial Furniture », qui se concentre sur les applications de mobilier de bureau, de collectivités et de commerce.

Les sections consacrées au FMC permettront de mettre davantage en relation les fabricants de mobilier fini avec plus de 800 entreprises de la chaîne d'approvisionnement spécialisées dans les systèmes de mouvement, les composants intelligents, les tissus, le cuir, les matériaux de surface et les ressources en bois, aidant ainsi les acheteurs européens à évaluer à la fois les produits et les capacités de production.

Du 7 au 10 septembre 2026 au SWEECC, Maison Shanghai proposera une offre axée sur le design qui viendra compléter l'expérience à vocation professionnelle. Sous la nouvelle devise « Design Without Limits », le salon mettra en relation l'esthétique, la fabrication, les idées et les futurs modes de vie à travers quatre halls thématiques : H1 Decoration Aesthetics : tissus d'ameublement, matériaux et expression spatiale ; H2 New Channel Selection : sélection de produits provenant de fabricants chinois certifiés ; H3 Design Highland : design chinois contemporain et innovation interdisciplinaire ; et H4 Future Presence : concepts originaux, créateurs de la nouvelle génération et modèles de mode de vie du futur. En tant que pépinière incontournable du design chinois émergent, Maison Shanghai permettra aux visiteurs internationaux de découvrir de nouvelles idées présentant un potentiel commercial.

Pour les acheteurs européens, ces deux salons constituent un circuit d'approvisionnement efficace à Shanghai. Furniture China se concentre sur l'efficacité commerciale verticale entre les produits, les fournisseurs et les chaînes d'approvisionnement, tandis que Maison Shanghai met en place un écosystème de design horizontal couvrant la décoration d'intérieur, l'art de vivre et la transformation commerciale.

Préparez votre visite à l'avance grâce à l'application officielle DTS FurnitureChina : procédez à la pré-inscription, découvrez les exposants, envoyez des demandes de renseignements et élaborez votre plan d'approvisionnement avant votre arrivée.

Les visiteurs peuvent effectuer une pré-inscription gratuite jusqu'au 6 septembre 2026, 22 h, heure de Pékin.