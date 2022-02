Fusion Worldwide adquire centro de testes de componentes eletrônicos em Singapura

BOSTON, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Fusion Worldwide adquiriu a Prosemi Mfg Pte Ltd, uma empresa de testes de componentes eletrônicos em larga escala em Singapura. Com as restrições históricas vivenciadas pela cadeia de suprimentos, que resultam em longos tempos de resposta, essa adição promoverá a missão da Fusion Worldwide de oferecer sourcing e atendimento de classe mundial, aumentando, ao mesmo tempo, sua capacidade de manter os mais altos níveis de padrões de qualidade.

"A colaboração entre a Fusion Worldwide e a Prosemi marca um momento importante para nossa empresa. A qualidade está sempre na vanguarda de nosso negócio, e essa aquisição demonstra nossa dedicação contínua à excelência. Esperamos oferecer a nossos clientes os tempos de resposta mais curtos possíveis à medida que lidamos com o mercado consistentemente variável", disse Tobey Gonnerman, presidente da Fusion Worldwide.

Ao longo de sua história de 22 anos, a Prosemi se tornou uma provedora confiável de testes de componentes eletrônicos entre alguns dos maiores CEMs e OEMs do mundo. Os conceituados padrões de qualidade da Fusion Worldwide serão aprimorados pelos equipamentos, processos e experiência de ponta da Prosemi.

"A Prosemi se mantém comprometida em oferecer os melhores serviços de fabricação e testes que excedem as expectativas", disse K.H. Siau, fundador e CEO da Prosemi. "Nossa nova parceria com a Fusion Worldwide nos ajudará a continuar a oferecer recursos de alta qualidade nos setores de montagem de semicondutores, eletrônicos e PCBA."

Desde sua fundação em 2001, a Fusion Worldwide tem se mantido firme em sua promessa de que a qualidade é um dado. Os 40 anos de experiência combinada entre a Fusion Worldwide e a Prosemi no setor ilustram a confiabilidade e a dedicação a um futuro de excelência contínua em qualidade. Essa extensão do conjunto de serviços da Fusion Worldwide promove seu objetivo de oferecer soluções estratégicas de sourcing rápidas e de primeira linha em resposta a choques inevitáveis na cadeia de suprimentos.

Sobre a Fusion Worldwide

A Fusion Worldwide é a principal distribuidora global de sourcing de mercado aberto de produtos eletrônicos. A empresa oferece valor aos clientes por meio de sourcing, gestão de inventário e inteligência de mercado. Com sede em Boston, Massachusetts, a distribuidora tem 22 unidades em quatro continentes. Para mais informações, acesse fusionww.com ou siga a Fusion Worldwide no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre a Prosemi Mfg Pte Ltd

A Prosemi, localizada em Singapura, oferece serviços de fabricação e projetos prontos para uso para indústrias de semicondutores, CEMs e fabricantes de eletrônicos. A empresa distribui componentes eletrônicos de alta qualidade que foram testados com o objetivo de atender às necessidades e superar as expectativas dos clientes. Para mais informações, acesse prosemitesting.com.

