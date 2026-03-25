フューチャーダイヤル、株式会社MTNと日本におけるスマートデバイスのリファービッシュメント・イノベーションの加速に向けた戦略的パートナーシップを拡大

フューチャーダイヤルの自動化機能とフューチャーダイヤルへの投資を紹介する共同ソリューションセンターの計画など、提携関係を拡大

カリフォルニア州サニーベール、 東京, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- 認定データ消去およびデバイス・ライフサイクル・ソフトウェアと自動化ソリューションの世界的リーダーであるフューチャーダイヤルは、IT資産およびモバイル機器のセキュアなリファービッシュメントにおける日本の大手プロバイダーの一角である株式会社MTNとの戦略的パートナーシップの大幅な拡大を発表しました。

今回の提携拡大は、株式会社MTNが日本のリファービッシュメントおよびセキュアなIT資産ライフサイクル市場で示してきた力強い成長に基づくものです。MTNは、リファービッシュメント事業で前年比約20％の成長を遂げることに成功しました。これは通信事業者、企業、エコシステム参加者の間でセキュアなセカンダリー市場サービスに対する需要が高まっていることを反映したものです。

次の段階のコラボレーションの一環として、フューチャーダイヤルと株式会社MTNは2026年に日本で共同ソリューションセンターを立ち上げる予定としています。この新しいソリューションセンターでは、フューチャーダイヤルのソフトウェアおよび自動化技術を株式会社MTNのリファービッシュメントのワークフローに導入するとともに、イノベーション、コラボレーション、学習の拠点として機能し、顧客が新たな自動化の機会を見出し、業務を最適化することで、スピード、精度、収益性の向上を支援します。 MTNはすでに、フューチャーダイヤルのセキュアな各種の消去・検査製品やSMART Receive Watchソリューションの重要なユーザーとなっています。

フューチャーダイヤルのソフトウェアと自動化ソリューション、そして今後予定されている日本のソリューションセンターの詳細については、www.futuredial.com/contact/ をご覧いただくか、フューチャーダイヤルチームにご連絡いただき、コラボレーションの機会をご検討ください。

フューチャーダイヤルのフランク・ハービスト最高経営責任者（CEO）は、今回の提携について次のように述べています。「共同ソリューションセンターの立ち上げと、MTNによる新しい自動化機能の導入は、ソフトウェア主導のイノベーションを通じて、日本のリファービッシュメントのワークフローをモダナイゼーションする次なるステップとなります。 MTNはフューチャーダイヤルにとって、日本市場がもたらす機会を活用するための理想的なパートナーです。」

フューチャーダイヤルのソフトウェアと自動化プラットフォームは、世界中で4億3,500万台以上のデバイスを処理しており、世界中の通信事業者、企業、セカンダリー市場参加者におけるSMARTエコシステムのスケーラビリティと成熟度を証明しています。

フューチャーダイヤルが推進する次なる成長段階と技術革新をサポートするために、株式会社MTNはフューチャーダイヤルのシリーズD優先株式投資ラウンドのリードインベスターを務めます。このコミットメントは、株式会社MTNがフューチャーダイヤルのソフトウェアおよび自動化に関する長期的なロードマップに自信を持っていること、そして日本市場における同社の戦略的重要性を示すものです。

「今回の投資ラウンドでリードインベスターを務めることは、日本におけるセキュアなリファービッシュメント機能を強化するという当社の長期的なビジョンに沿ったものです」と、株式会社MTNの社長兼最高経営責任者（CEO）である鈴木正秋氏は述べています。 「共同ソリューションセンターとフューチャーダイヤルの自動化技術の日本での展開は、両社の協力関係を強化し、イノベーションを拡大する重要なステップとなります。」

「株式会社MTNが我々のシリーズD投資を主導することを決定したことは、我々のパートナーシップの強さと、セキュアなライフサイクル・ソリューションの推進に対する我々の共通のコミットメントを強調するものです」と、ハービストは付け加えています。「我々はともに、日本における再生事業イノベーションの次なる段階を支えるインフラを構築しています。」

フューチャーダイヤルについて

フューチャーダイヤルは、モバイル機器のライフサイクル管理ソフトウェアと自動化ソリューションにおける世界的リーダーであり、世界中の通信事業者、OEM、顧客企業、リファービッシュメント・プロバイダー向けに認定データ消去、テスト、グレーディング、処理技術を提供しています。同社のSMARTプラットフォームは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、その他のコネクテッドデバイスにおいて、セキュアでスケーラブル、かつソフトウェア主導のデバイス処理を実現します。フューチャーダイヤルはこれまでに、同社の技術により世界中で4億3,500万台以上のデバイスを処理してきました。

詳しくはwww.futuredial.comをご覧ください。

株式会社MTNについて

株式会社MTNは、安全なIT資産の処分、リファービッシュメント、再販サービスを提供する日本の大手企業です。同社は、スマートフォン、ネットワーク機器、その他のIT資産の認証データ消去、リサイクル、ライフサイクル管理を専門とし、日本全国の通信事業者、企業、セカンダリー市場参加者にサービスを提供しています。

詳しくはwww.m-trade.jp をご覧ください。

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