FutureDial und Back Market schmieden Partnerschaft, um die Qualität von Mobilgeräten mit SMART Test™ Intelligent Automation zu verbessern

SUNNYVALE, Kalifornien, 30 Mai 2024 /PRNewswire/ -- FutureDial Incorporated, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen für intelligente Geräte, und Back Market, ein führender Online-Marktplatz für wiederaufbereitete Elektronik, geben eine bahnbrechende Partnerschaft bekannt, um den Qualitätssicherungsprozess für intelligente Geräte neu zu definieren. Durch die Integration der intelligenten Automatisierung SMART Test™ von FutureDial setzt diese Partnerschaft neue Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit bei generalüberholten Mobiltelefonen.

Zukunftssichere Qualität

Back Market wird die SMART Test™ Lösungen von FutureDial in seine Qualitätssicherungslabore integrieren, um umfassende Funktionstests an Mobiltelefonen durchzuführen, die aus dem umfangreichen Verkäufernetzwerk von Back Market stammen. Es wird erwartet, dass diese Initiative die Kundenzufriedenheit, einschließlich des Vertrauens zwischen Käufern und Verkäufern, erhöht und gleichzeitig das Engagement von Back Market für die Bereitstellung außergewöhnlicher generalüberholter Geräte verstärkt.

Dennis Pettit, Vizepräsident für strategische Kunden von FutureDial, erklärte: „Wir haben uns der Bereitstellung innovativer Lösungen verschrieben, die Prozesse rationalisieren und die Effizienz innerhalb der Lieferkette für mobile Geräte verbessern. Unsere SMART-Test-Automatisierungslösungen sind so konzipiert, dass sie durchgängig genaue und präzise Funktionstests liefern und sicherstellen, dass nur mobile Geräte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen, den Kunden erreichen. Durch die Partnerschaft mit Back Market legen wir nicht nur die Messlatte höher – wir tragen auch dazu bei, das Markenversprechen von Back Market auf dem Markt zu stärken."

Eine neue Ära des Vertrauens und der Exzellenz

Back Market verbessert die betriebliche Effizienz und leistet Pionierarbeit für eine neue Ära des Verbrauchervertrauens auf dem Markt für wiederaufbereitete Elektronik. Verkäufer, die sich an die höchsten Qualitätsstandards halten, werden auf der Back Market-Plattform hervorgehoben, was einen weiteren Anreiz für hervorragende Leistungen darstellt. Darüber hinaus werden diese Verkäufer aufgrund geringerer Rückgabequoten höhere Gewinne und Gewinnspannen erzielen und gleichzeitig höhere Verkäufer- und Produktbewertungen erhalten.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit FutureDial, um die Zuverlässigkeit der über unsere Plattform verkauften Geräte weiter zu verbessern", so Antony Harrat, Leiter für Qualität bei Back Market. „Mit der Integration von FutureDials SMART Test in die Qualitätssicherungslabore von Back Market wollen wir nicht nur unsere operativen Fähigkeiten verbessern und Qualitätsstandards aufrechterhalten. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden mehr Sicherheit zu bieten und gleichzeitig unser Verkäufernetzwerk bei der Lieferung außergewöhnlicher mobiler Geräte zu verbessern. Gemeinsam definieren wir neu, was die Kunden auf dem Markt für wiederaufbereitete Elektronik erwarten können."

Die Partnerschaft zwischen FutureDial und Back Market unterstreicht das gemeinsame Engagement für Spitzenleistungen und Innovation im Bereich der wiederaufbereiteten mobilen Geräte. Durch die Nutzung der hochmodernen Technologie von FutureDial kann Back Market seine Position als vertrauenswürdige Adresse für erstklassige generalüberholte Mobilgeräte stärken und sicherstellen, dass Kunden bei jedem Kauf Produkte von höchster Qualität erhalten.

Weitere Informationen zu FutureDial Inc. und sein Angebot an intelligenter Software und Automatisierungslösungen für intelligente Geräte finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.futuredial.com.

Informationen zu FutureDial

FutureDial wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von fortschrittlicher intelligenter Software und Automatisierungslösungen für intelligente Geräte und Netzwerkausrüstung. Die innovativen Lösungen des Unternehmens rationalisieren Prozesse, zentralisieren Arbeitsabläufe und versetzen seine Partner in die Lage, Umsatz und Gewinn zu steigern, indem sie die Effizienz erhöhen und gleichzeitig strenge Prüfungsanforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.futuredial.com oder unter [email protected].

Medienkontakt:

Bruce Brunger, Manager für Marketingkommunikation, FutureDial, Incorporated

Tel: (408) 245-8880 Durchwahl 206 E-Mail: [email protected]

Informationen zu Back Market:

Back Market ist ein globaler Marktplatz für wiederaufbereitete Geräte, der professionelle Wiederaufbereiter von elektronischen Geräten und Apparaten mit Kunden in 18 Ländern verbindet. Das strenge Prüfverfahren von Back Market führt dazu, dass nur Aufbereiter, die die Qualitätsstandards von Back Market erfüllen, auf der Plattform verkaufen können. Back Market arbeitet Hand in Hand mit professionellen Refurbishern, um sicherzustellen, dass die Geräte getestet und gemäß den Industriestandards wieder in einen einwandfreien Betriebszustand versetzt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.backmarket.com/en-us.