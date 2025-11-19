FutureDial étend sa portée mondiale avec de nouveaux centres de solutions d'automatisation après avoir reçu le prix de l'innovation Mobile Disrupt

SUNNYVALE, Calif., 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FutureDial, le leader mondial de l'automatisation du traitement des appareils mobiles, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux Global Solution Centers en Europe et en Asie, à la suite de sa reconnaissance comme lauréat du prix de l'innovation 2025 Mobile Disrupt. Ces nouvelles installations reflètent les laboratoires d'automatisation de la société à Dallas, au Texas, et à Sunnyvale, en Californie, et offrent aux clients du monde entier un accès direct aux technologies d'automatisation de pointe et aux capacités de conception de solutions de FutureDial.

Renforcer le leadership grâce à l'expérience et à l'échelle

Avec plus de 420 millions d'appareils traités et des décennies d'expertise opérationnelle, FutureDial possède une expérience inégalée dans le secteur du traitement des appareils. Les nouveaux centres de solutions permettront aux clients de voir l'automatisation en action, d'acquérir une expérience pratique avec les solutions SMART Receive, SMART Test et SMART Grade de FutureDial, d'apprendre comment l'IA peut être exploitée pour optimiser les opérations et de collaborer directement avec les experts de FutureDial pour concevoir et exécuter des tests et des flux de processus du monde réel en utilisant leurs propres appareils.

"Personne dans ce secteur n'a l'expérience aussi approfondie et étendue que FutureDial", a déclaré Frank Harbist, PDG de FutureDial. "Notre objectif est de donner aux clients la possibilité de toucher, de tester et de vraiment comprendre comment les logiciels, l'automatisation basée sur l'IA et la gestion de l'information peuvent transformer leurs opérations, car nous avons vécu ce voyage avec des centaines de clients dans le monde entier."

Le succès des clients grâce à une orientation vers les solutions

De nombreux clients de FutureDial ont évolué avec l'entreprise, en commençant par des solutions purement logicielles et en progressant vers des flux de travail entièrement automatisés. Ces clients ont constaté des améliorations considérables en termes de rapidité, de précision et de rentabilité, transformant leurs opérations de logistique inverse, qui sont passées de manuelles à modernes. Toutes les solutions d'automatisation de FutureDial sont conçues pour fournir des rapports en temps réel, des informations sur les performances en direct et une intégration transparente avec les systèmes WMS et ERP existants des clients. Ces données permettent aux clients de suivre le débit, le rendement et les mesures de performance dans plusieurs installations, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la prise de décision à grande échelle.

Vision globale : Automatisation sans frontières

L'expansion continue en Europe et en Asie marque la prochaine phase de la mission de FutureDial, qui consiste à rendre l'automatisation accessible à tous les transformateurs, rénovateurs et fournisseurs de services logistiques du monde entier. Les FutureDial Global Solution Centers serviront de centres d'innovation, de collaboration et d'apprentissage, aidant les clients à identifier de nouvelles opportunités d'automatisation et à optimiser leurs opérations pour plus de rapidité, de précision et de rentabilité.

"Nous créons des lieux où les clients peuvent non seulement voir l'automatisation, mais aussi en faire l'expérience directe", a déclaré M. Harbist. "Notre leadership ne se limite pas à la technologie ; il consiste à aider les clients à passer en toute confiance du logiciel à l'automatisation complète. L'expérience du Solution Center prouve aux clients que Le logiciel FutureDial, l'automatisation, l'activation de l'IA et les outils d'information produiront immédiatement un retour sur investissement et se développeront de manière flexible en même temps que le client."

Les plus récents centres de solutions de FutureDial se trouveront en Allemagne et au Japon, avec des capacités d'engagement des clients déployées au cours des prochains mois et pleinement opérationnelles au début de l'année 2026. En Allemagne, FutureDial s'associe à DIS-CONNECT, GmbH, un leader régional dans l'écosystème de la gestion du cycle de vie des appareils connectés, pour doter en personnel et en matériel son centre de solutions européen. Au Japon, FutureDial créera et déploiera un centre de solutions adapté aux marchés japonais et asiatiques.

"Chez DIS-CONNECT, nous sommes extrêmement fiers de soutenir l'expansion de FutureDial en Allemagne", a déclaré Georg Dis, PDG et fondateur de DIS-CONNECT GmbH. "L'engagement de FutureDial en matière de qualité et d'innovation est une référence dans le secteur et, ensemble, nous fournissons aux clients une automatisation et une intelligence de nouvelle génération par l'intermédiaire de notre centre de solutions européen. Les solutions de service de DIS-CONNECT, la matrice de décision AI et les systèmes d'automatisation de FutureDial sont en train de révolutionner le marché d'une manière puissante".

À propos de FutureDial

FutureDial fournit des solutions logicielles et d'automatisation intelligentes pilotées par l'IA pour les processeurs d'appareils, les fournisseurs de logistique et les reconditionneurs du monde entier. La suite de technologies d'automatisation SMART de l'entreprise aide les clients à accélérer le traitement, à améliorer la précision et à réduire les coûts à chaque étape du cycle de vie des dispositifs.

FutureDial en chiffres

Plus de 420 millions d'appareils traités dans le monde

Plus de 25 ans au service des équipementiers, des transporteurs et des prestataires de services logistiques

Une présence mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie

Données d'automatisation en temps réel dans les flux de travail de test, de classement et de réception

Contact : Brad Treese, 415-623-8000, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2650257/FutureDial_Logo.jpg