G999, Lydian World virtual World Game, Lydian Escrow Protocol, dezentral Excange, dezentralized Finance Plattform: Jeder kann Teil des Erfolges sein

Ein essenzieller Bestandteil sind hier automatisch ablaufende Verträge, sogenannte „Smart Contracts". Das Ziel ist ein dezentralisiertes System, das ohne Intermediäre auskommt. Bei sogenannten DeFi-Anwendungen übernimmt diese Aufgabe das Netzwerk an Teilnehmern, welches sich nach den „Spielregeln" im Protokoll richtet. In aller Regel handelt es sich dabei um ein Blockchain-Protokoll, das eine dezentrale Organisation durch sogenannte Smart Contracts ermöglicht.

Smart Contracts sind digitale Verträge, die in Programmcode eingebettet sind und somit menschliche oder manuelle Transaktionen ersetzen können.