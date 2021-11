G999, Lydian World virtual World Game, Lydian Escrow Protocol, Excange descentralizado, Plataforma Financeira descentralizada: Todos podem fazer parte do sucesso

Uma componente essencial aqui são automaticamente executados contratos, os chamados "contratos inteligentes". O objectivo é um sistema descentralizado que funcione sem intermediários. Nas chamadas aplicações DeFi, esta tarefa é assumida pela rede de participantes, que segue as "regras do jogo" do protocolo. Em regra, este é um protocolo de cadeia de bloqueio que permite uma organização descentralizada através dos chamados contratos inteligentes.Os contratos inteligentes são contratos digitais que estão incorporados no código do programa e podem assim substituir transacções humanas ou manuais.

Estas aplicações descentralizadas, abreviadas como dApps, permitem apresentar os mesmos serviços no sector financeiro a que estamos habituados dos intermediários financeiros clássicos. Isto pode ser, em particular, a negociação de títulos ou a concessão e levantamento de empréstimos. A maioria das aplicações DeFi são actualmente baseadas na plataforma de contrato inteligente mais conhecida Ethereum. As fichas são utilizadas para que um tal ecossistema descentralizado se possa controlar a si próprio. Estas fichas podem ser utilizadas para coordenar as decisões da rede, bem como para estabelecer incentivos para o funcionamento do serviço descentralizado.

Os protocolos DeFi têm uma coisa em comum: o seu principal caso de utilização baseia-se na concessão e contracção de empréstimos. Especificamente, as fichas são emprestadas em troca de lucros. Assim, em vez de fazer uma transacção da forma tradicional, a própria rede trata as transacções com base no protocolo de crédito descentralizado.

O caso padrão aqui é que os tokens "log in" que possui para atribuição. Isto significa que coloca os seus tokens à disposição dos outros participantes. Em troca, recebe lucros sobre as suas fichas emprestadas.

Ao contrário das plataformas de troca criptográfica centralizadas, as plataformas de troca descentralizadas, as chamadas DEX, nunca têm acesso aos activos dos comerciantes. Uma vez que não existe uma instância central que possa ser pirateada ou cujos preços possam ser manipulados, os activos virtuais são particularmente seguros!

Como qualquer novo mercado, a "Finanças Descentralizadas" oferece oportunidades especiais neste sector.

Para este fim, o último desenvolvimento "Lydian World" será apresentado brevemente como um intercâmbio completamente descentralizado, mas também como um jogo, com muitas possibilidades para os participantes.

Os jogos descentralizados desempenham um papel importante no futuro, assim como o CEO do Facebook Mark Zuckerberg quer desenvolvê-lo para impulsionar o futuro do "Metaverso" - assim como o "LydianWorld" como um mercado NFT semelhante ao "opensea" que surpreendeu com números de receitas do Axie-Infinity de 190 milhões de dólares americanos em apenas 30 dias.

Com ainda mais possibilidades tecnológicas, "Lydian-World" assumirá nos próximos dias o seu jogo premium como uma plataforma de mercado/troca NFT onde são possíveis recompensas através de moeda criptográfica - isto em particular para liderar o sector tecnológico da cadeia de bloqueio.

É de notar que estas novas tecnologias são já um sector gigantesco no valor de milhares de milhões, de que são exemplos a indústria do jogo, plataformas de troca descentralizadas como a PancakeSwap (que foi capitalizada com 15 mil milhões de dólares americanos num período de tempo muito curto) e as expectativas do "Mundo Lydian" como plataforma virtual descentralizada.

Josip Heit, explica que muitas aplicações de diferentes ecossistemas de tecnologia de cadeias de blocos serão acedidas - aqui o processo de recompensa do jogo será levado a cabo através de diferentes pontes, aqui por exemplo na cadeia de blocos Ethereum, cadeia de blocos Binance, cadeia de blocos Polkadot, tecnologia de cadeias de blocos G999 e muitas outras, a fim de obter assim a ampla adaptação e possibilidade da comunidade mundial de cadeias de blocos através de swipe (troca) ou vice-versa no mundo virtual.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO LÍDIANO: https://www.lydian.world

