GA Telesis подписал договор о покупке 23 единиц Airbus A320ceo и A321ceo у Spirit Airlines

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, штат Флорида, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC («GA Telesis»), мировой лидер в области коммерческих авиационных и аэрокосмических решений, сегодня объявил о подписании окончательного соглашения о покупке и получении необходимых корпоративных разрешений на приобретение 23 подержанных самолетов Airbus A320ceo и A321ceo у Spirit Airlines, Inc. Самолеты, оснащенные реактивными двигателями V2527-A5 и V2533-A5 Select-One™, были произведены в период с 2014 по 2019 год, что стало крупнейшим в истории компании приобретением не арендованных самолетов аналогичного срока службы.

Это стратегическое приобретение значительно укрепляет портфель флота GA Telesis, повышая его способность удовлетворять растущий мировой спрос на узкофюзеляжные самолеты. Компания будет предлагать эти самолеты своей обширной глобальной клиентской базе для продолжения коммерческой деятельности авиакомпаний.

«Мы рады объявить об этом важном приобретении, которое добавляет большое количество высоко востребованных самолетов Airbus A320ceo и A321ceo в наш портфель, — сказал Марк Чо (Marc Cho), президент GA Telesis LIFT Group. — Семейство самолетов A320ceo славится своей эффективностью, производительностью и надежностью, что делает его привлекательным вариантом для авиакомпаний по всему миру. Мы уверены, что эти самолеты будут представлять значительную ценность для наших клиентов в их операционной деятельности».

Недавно компания объявила о приобретении нескольких арендованных самолетов у Avolon, и в дополнение к сделке со Spirit у нее есть сделка на более 20 самолетов, которая будет закрыта в течение следующих нескольких месяцев.

О компании GA Telesis

GA Telesis, мировой лидер в области аэрокосмических решений, славится своим непревзойденным превосходством в послепродажном обслуживании и управлении жизненным циклом. Экосистема GA Telesis ™ — это обширная глобальная сеть, охватывающая 54 локации в 30 странах на шести континентах. Комплексные решения компании включают в себя запчасти и дистрибьюторские услуги, логистические решения, управление запасами, лизинг и финансирование, капитальный ремонт двигателей и услуги ТОиР.

GA Telesis стремится к экологичности благодаря инновационным инициативам в области устойчивого развития и передовым технологиям, включая цифровую трансформацию и использование передовых материалов. Аэрокосмические системы компании и связанные с ними авиационные технологии повышают эффективность и производительность, а сеть ТОиР и круглосуточная поддержка AOG обеспечивают непревзойденную надежность.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Райланом Франсом (Rylan France) по адресу [email protected]

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