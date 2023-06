GA Telesis Eleita a Melhor Fornecedora pelas Companhias Aéreas Latino-Americanas.

FORT LAUDERDALE, Flórida, 1 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A GA Telesis, LLC ("GAT") anuncia que a empresa recebeu o prêmio como a principal fornecedora das companhias aéreas Latino-Americanas. A ALTA, associação de aviação internacionalmente conhecida da América Latina, concedeu este prêmio aos principais fornecedores do setor que melhor atendem às transportadoras aéreas Latino-Americanas. Como um dos três principais fornecedores reconhecidos em sua categoria, a GAT está incrivelmente honrada em aceitar este prêmio da comunidade aérea Latino-Americana.

"Este prêmio é outro exemplo da GA Telesis que supera os padrões do setor e lidera o caminho utilizando todo o GA Telesis Ecosystem", disse Jason Reed, presidente do Flight Solutions Group. "Toda a nossa liderança e equipe aspiram ser os melhores no negócio enquanto conduzem uma missão de sucesso do cliente para nossos parceiros de negócios em todo o mundo. Essa mentalidade se traduz diariamente para nossas companhias aéreas e parceiros de fornecedores, orientando nosso crescimento exponencial no setor de aviação. Considerando o cenário competitivo, prêmios como esses não são fáceis e agradecemos sinceramente a toda a comunidade de companhias aéreas da América Latina por nos reconhecer com um prêmio tão prestigioso", disse Reed.

Sobre a GA Telesis

A GA Telesis é a principal fornecedora de serviços integrados no setor de aviação comercial. Por meio do GA Telesis Ecosystem™, a empresa está posicionada de maneira distinta, em seis continentes, para alavancar seus recursos para criar soluções inovadoras para seus clientes. Composto por operações globais que abrangem soluções de componentes e unidades de negócios de Serviços MRO para reparos de trens de pouso, componentes/compósitos e motores de turbina, bem como soluções digitais, o GA Telesis Ecosystem™ fornece um recurso incomparável para companhias aéreas. O principal negócio da Empresa é sua missão de garantir o "Sucesso do Cliente", construído a partir de uma reputação de excelência e integridade insuperáveis.

FONTE GA Telesis, LLC

