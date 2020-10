GAC Group démontre sa compétitivité à l'échelle mondiale en présentant sa technologie dernier cri lors du Salon de l'auto de Beijing

À Beijing, GAC Group a présenté sa nouvelle technologie d'alimentation, « Mega Wave Power », créant une gamme de produits du groupe motopropulseur de nouvelle génération offrant plus de puissance, une réponse plus souple et une diminution de la consommation de carburant. La technologie « Mega Wave Power », qui est le résultat d'une douzaine d'années de recherche et développement, est à l'origine d'une architecture de produits d'alimentation complète. Le moteur 2.0ATK de quatrième génération a été certifié de manière indépendante après avoir atteint une efficacité thermique de 42,10 %, dépassant ainsi les indices de référence actuels pour les moteurs à essence du monde entier. À partir de cette plateforme, GAC prévoit lancer plusieurs nouveaux modèles dans le but de proposer des solutions de mobilité écoénergétique inédites aux consommateurs.

Le lancement du coupé décapotable ENPULSE dans le cadre du salon de l'auto était particulièrement attendu. Mise au point au centre de recherche et développement de GAC, à Silicon Valley, cette voiture de sport entièrement électrique allie une conception aérodynamique et une touche sportive à une nouvelle peinture « électroluminescente » visant à créer une synergie entre les designs intérieur et extérieur. De plus, la technologie AR-HUD a été intégrée, favorisant de façon créative une expérience de conduite ludique.

L'accent que met GAC Group sur les technologies de pointe et les produits avant-gardistes démontre sa forte compétitivité. Le directeur général de GAC Group, Feng Xingya, a déclaré : « Toutes nos innovations visent à servir nos clients et ont l'objectif principal d'offrir une valeur ajoutée. Nous mettrons l'accent sur l'expérience client afin de créer une plus grande valeur pour nos clients en matière de produits, de technologies et de services. »

La réussite de GAC découle de son obsession pour la précision technologique et la localisation des clients, qui lui permet de stimuler ses activités. Cela permet à GAC d'offrir aux consommateurs des produits de grande valeur qui ouvrent la voie en matière de rentabilité parmi ses pairs de l'industrie. Par exemple GPMA, la nouvelle plateforme modulaire mondiale de GAC; AdiGo, un écosystème intelligent et interconnecté axé sur la conduite et une technologie d'alimentation favorisant l'autonomisation de ses produits.

GAC Group s'est engagé à mondialiser ses produits; les consommateurs reconnaissent la « technologie GAC », la « qualité GAC » et le « service GAC ». GAC Group continuera de s'appuyer sur les grands principes de l'innovation technologique et du service à la clientèle pour offrir la meilleure expérience de mobilité aux consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1306987/GAC_MOTOR_product_family.jpg

SOURCE GAC MOTOR