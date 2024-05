GAC International otevírá exportní základnu ve Střední Asii a dodává 1000 vozů pro projekt ECO Mobility v Tádžikistánu

KUANG-ČOU, Čína, 24. května 2024 /PRNewswire/ -- Společnost GAC International a společnost ECO Taxi, CJSC (dále jen „ECO") 22. května 2024 úspěšně uspořádaly při příležitosti otevření exportní základny společnosti GAC ve Střední Asii a slavnostního předání vozidel pro projekt ECO Mobility v Tádžikistánu akci „Inteligentní jízda bez hranic – společně po Hedvábné stezce" (Intelligent Driving Without Boundaries, Journeying the Silk Road Together). Mezi účastníky nechyběli představitelé provincie Kuang-tung a prefektury Kašgar, manažer společnosti ECO Oliver Olimov, zástupce generálního ředitele GAC International Dai Binzheng, zástupce generálního ředitele GAC AION Zheng Chunqi a zástupce generálního ředitele GAC Commerce Lu Weicong.

GAC International Launches Central Asia Export Base and Delivers 1000 Units for ECO Mobility Project in Tajikistan

V rámci události byla slavnostně otevřena exportní základna společnosti GAC pro Střední Asii (GAC Central Asia Export Base), což představuje významný milník v mezinárodní expanzi společnosti GAC s vozidly využívajícími nové zdroje energie. Následovalo slavnostní předání vozidel pro projekt ECO Mobility, při němž GAC International oficiálně předala společnosti ECO 1000 vozidel AION Y, která nabídnou občanům Tádžikistánu novou možnost ekologické a inteligentní dopravy.

Manažer společnosti ECO Oliver Olimov prohlásil: „Dodávka 1000 vozidel AION Y pro projekt ECO Mobility není jen velkým nákupem vozidel poháněných novými energiemi, ale i zdůrazněním našeho pevného závazku vůči ekologické dopravě a udržitelnému rozvoji. V budoucnu hodláme nadále spolupracovat se společností GAC International na zkoumání a realizaci dalších možností ekologické mobility."

Náměstek generálního ředitele společnosti GAC International Dai Binzheng k tomu uvedl: „Dnešní dodávka 1000 vozidel AION Y společnosti ECO představuje v našem partnerství významný milník. Jedná se o první oficiální vývoz modelů vozidel společnosti GAC International do Tádžikistánu. Těšíme se, že v úzkém kontaktu se společností ECO a všemi zúčastněnými stranami přispějeme k další spolupráci v oblasti nových energií a společně pokročíme v éře udržitelného rozvoje."

Společnost GAC v rámci své strategie mezinárodní expanze aktivně buduje síť prodejních kanálů v Tádžikistánu a soustavně rozvíjí sektor maloobchodu i velkých klientů s cílem přinést kvalitní a technologicky inovativní modely vozidel dalším tádžickým zákazníkům. Její plány do budoucna zahrnují založení dceřiné společnosti v Uzbekistánu pro rozšíření působnosti na tádžickém trhu a vytvoření regionální synergie směřující k posílení rozvoje značky a prodejních operací. Výhledově pak hodlá společnost GAC International využít zahraničních příležitostí, energicky expandovat na středoasijský trh s vozidly poháněnými novými zdroji energie a využít exportní základnu v kašgarském okrese Šu-fu k rozšíření a propagaci více kvalitních vozidel poháněných novými zdroji energie v regionu.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2420486/0522.mp4