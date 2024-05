GAC International uruchamia bazę eksportową w Azji Środkowej i dostarcza 1 tys. pojazdów na potrzeby realizowanego przez ECO projektu mobilności w Tadżykistanie

GUANGZHOU, Chiny, 24 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- 22 maja 2024 r. odbyło się zorganizowane przez GAC International i ECO Taxi, CJSC (zwaną dalej „ECO") wydarzenie pt. „Inteligentna jazda bez granic, wspólne podróżowanie po Jedwabnym Szlaku" z okazji uruchomienia bazy eksportowej GAC w Azji Środkowej i ceremonii dostarczenia pojazdów na potrzeby realizowanego przez ECO projektu mobilności w Tadżykistanie. W uroczystości wzięli udział liderzy prowincji Guangdong i regionu Kaszgar, dyrektor ECO Olivier Olimov, zastępca dyrektora generalnego GAC International Dai Binzheng, zastępca dyrektora generalnego GAC AION Zheng Chunqi oraz zastępca dyrektora handlowego GAC Lu Weicong.

GAC International Launches Central Asia Export Base and Delivers 1000 Units for ECO Mobility Project in Tajikistan

Podczas wydarzenia miała miejsce oficjalna inauguracja bazy eksportowej GAC w Azji Środkowej, będąca ważnym kamieniem milowym dla realizowanej przez GAC misji międzynarodowej ekspansji na rynku pojazdów napędzanych energią z nowych źródeł. Po inauguracji odbyła się ceremonia oficjalnego przekazania pojazdów na potrzeby realizowanego przez ECO projektu mobilności. Tym samym ECO nabyła 1 tys. samochodów AION Y, dzięki czemu oferta motoryzacyjna dla obywateli Tadżykistanu poszerzy się o te nowoczesne, ekologiczne i inteligentne środki transportu.

Oświadczenie dyrektora ECO Olivera Olimova: „Dostawa 1 tys. samochodów AION Y na potrzeby realizowanego przez ECO projektu mobilności to coś więcej niż duża transakcja zakupu pojazdów napędzanych energią z nowych źródeł. To również wyraz naszego przywiązania do idei ekologicznego transportu i zrównoważonego rozwoju. Zamierzamy kontynuować współpracę z GAC International, w ramach której będziemy poszukiwać kolejnych możliwości w obszarze ekomobilności i je wdrażać".

Komentarz zastępcy dyrektora generalnego GAC International Dai Binzhenga: „Dzisiejsza dostawa 1 tys. pojazdów AION Y dla ECO to ważny krok milowy w naszej współpracy. Jest to pierwszy formalny eksport pojazdów GAC International do Tadżykistanu. Liczymy na bliską współpracę z ECO i wszystkimi interesariuszami w celu zawiązywania kolejnych projektów w obszarze nowych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju".

W ramach strategii międzynarodowego rozwoju GAC International aktywnie buduje sieć kanałów sprzedażowych w Tadżykistanie, zachęcając zarówno klientów detalicznych, jak i duże przedsiębiorstwa do rozszerzania swojej oferty o wysokiej jakości, zaawansowane technologicznie pojazdy. Spółka ma w planach utworzenie filii w Uzbekistanie, która pozwoli jej zwiększyć swój zasięg na rynku tadżyckim oraz stworzyć regionalną synergię w celu wzmocnienia rozwoju marki i działalności sprzedażowej. W dalszej perspektywie GAC International zamierza poszukiwać nowych możliwości na zagranicznych rynkach pojazdów napędzanych energią z nowych źródeł poprzez dynamiczną ekspansję w Azji Środkowej, a w realizacji tego celu wykorzystywać będzie bazę eksportową w powiecie Shufu.

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/2420486/0522.mp4