GAC logra otro hito con el lanzamiento de la marca en el Caribe, ampliando su presencia comercial global

GEORGETOWN, Guyana, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la noche del 24 de octubre de 2025, GAC celebró una gran ceremonia de lanzamiento de marca en George Town, la capital de las Islas Caimán, un centro financiero de renombre mundial y la "Perla del Caribe". El evento atrajo a más de 600 élites de las sucursales locales de las instituciones financieras internacionales, así como de los sectores social, industrial y comercial, que se reunieron para presenciar conjuntamente este importante momento. El evento, con el tema "Experimente el futuro de la conducción", demostró el diseño estratégico de GAC para el mercado internacional y la confianza de su marca.

Este lanzamiento marca la profundización del proceso acelerado de globalización de GAC. Las Islas Caimán son un Territorio Británico de Ultramar en el noroeste del Mar Caribe, que consta de tres islas: Gran Caimán, Pequeño Caimán y Caimán Brac, con una superficie de 264 kilómetros cuadrados y una población de 76.000 habitantes. Como el cuarto centro financiero extraterritorial más grande del mundo después de Nueva York, Londres y Hong Kong, las Islas Caimán albergan más de 700 instituciones bancarias internacionales, entre ellas Bank of China, HSBC, CIBC First Caribbean International Bank, RBC Royal Bank, Bank of America y JPMorgan Chase, más de 800 compañías de seguros y casi 10.000 instituciones internacionales de fondos de cobertura. Mientras tanto, también alberga importantes empresas chinas como China Mobile, Sinopec y PetroChina. En 2024, su PIB per cápita alcanzó los 97.700 $. También es un conocido centro de buceo en el Caribe que atrae a millones de turistas europeos y estadounidenses cada año. Al lanzarse en las Islas Caimán, un centro financiero internacional, se espera que el desarrollo de la marca de GAC fortalezca su conexión con los mercados mundiales de capital.

Con la "seguridad" y la "tecnología" como conceptos centrales, GAC enfatiza la investigación y el desarrollo de tecnología independiente, así como la calidad del producto. En este evento se presentaron nuevos productos como EMKOO, EMZOOM, AION V, GS8, GS4 MAX y EMPOW. Este lanzamiento es de gran importancia: puede mejorar aún más la competitividad internacional de las empresas automotrices chinas en el mercado de alta gama, al tiempo que inyecta vitalidad innovadora en la industria automotriz mundial. GAC afirmó que confiará en las ventajas financieras y la plataforma internacional de las Islas Caimán para expandir continuamente los mercados emergentes en las Américas y esforzarse por convertirse en una marca de referencia en el campo de la movilidad inteligente global.

FUENTE GAC