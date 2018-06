GAC Motor busca os melhores talentos na Europa em preparação para sua expansão global

A GAC Motor oferece cargos de ponta, disponíveis nas áreas de engenharia de veículos, processo, tecnologia, administração e marketing. Os 700 candidatos que compareceram aos eventos de recrutamento vieram de diversos países da Europa, como Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália e Bélgica, com mais de 80% deles tendo mestrado e muitos sendo veteranos e especialistas em seus respectivos campos.

Os eventos também atraíram representantes de governos, do setor e de institutos de educação superior, que se reuniram para discutir o desenvolvimento e o futuro da nova energia e da manufatura inteligente (IM – intelligent manufacturing) na indústria automobilística.

"A GAC Motor está se expandindo rapidamente e nos sentimos estimulados pelas oportunidades que vemos de maior crescimento na Europa", disse o executivo sênior da GAC Motor responsável por essa empreitada de recrutamento. "A marca GAC Motor já está presente em 14 países e as vendas cresceram 22,7% no primeiro trimestre de 2018. Só conseguimos conquistar esses resultados excepcionais por causa do excelente trabalho de nossos empregados. Acreditamos que só seremos capazes de competir mundialmente se tivermos uma equipe global de primeira classe. E, depois dos EUA e do Japão, a Europa tem a maior concentração de talentos no exterior".

Não satisfeita apenas com a montagem de uma equipe global com os melhores talentos do setor, para promover o desenvolvimento, a fabricação, a gestão de marca e recursos de marketing de seus produtos, a GAC Motor está enfatizando o treinamento e o desenvolvimento pessoal de seus empregados, ao oferecer pacotes de remuneração competitivos e dar aos empregados a oportunidade de participar de treinamentos dentro e fora do trabalho, para melhorar suas qualificações. A empresa irá encorajá-los e apoiá-los no desenvolvimento de novas ideias, habilitando o crescimento da empresa junto com o deles.

O presidente da GAC Motor, Yu Jun, tem comentado que o talento e inovações são as principais forças propulsoras do desenvolvimento da empresa. A GAC Motor manterá o princípio de gestão voltada para pessoas e expandir a busca de talentos globais para melhorar a força abrangente da equipe líder mundial da empresa.

A GAC Motor está indo em frente com o plano de se expandir ainda mais para mercados internacionais até seu 10o aniversário. Em 21 de julho, a empresa irá anunciar o lançamento global de seu novo conceito de gestão de marca. No final do ano, a GAC Motor irá participar do Salão do Automóvel de Paris e do Salão Internacional do Automóvel de Moscou, mostrando ao mundo os encantos e as capacidades da indústria automobilística chinesa.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC, que se classifica em 238o lugar na lista das 500 maiores empresas da Fortune Global. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupou a primeira posição entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos, no Estudo Inicial de Qualidade (IQS -- Initial Quality Study SM) na China, feito pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia da empresa centrada na qualidade, desde a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a fabricação à cadeia de suprimento, vendas e serviços inovadores.

Para obter mais informações, visite:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Contato com a imprensa:

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/710957/GAC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/710958/career_fair.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/710959/GS8_SUV.jpg

FONTE GAC Motor

SOURCE GAC Motor