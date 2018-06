GAC Motor recherche les meilleurs talents d'Europe en vue d'une expansion mondiale

GAC Motor offre des postes de haut niveau dans les secteurs de l'ingénierie automobile, des procédés et de la technologie, de la gestion et du marketing. Les 700 candidats qui ont participé aux événements de recrutement provenaient de divers pays européens, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la Belgique, plus de 80 pour cent d'entre eux étant titulaires d'une maîtrise, et bon nombre étant des vétérans et des experts dans leurs domaines respectifs.

Ces événements ont également attiré des représentants de gouvernements, de l'industrie et d'établissements d'enseignement supérieur qui se sont réunis pour discuter du développement et du futur des nouvelles énergies et de la fabrication intelligente dans l'industrie automobile.

« GAC Motor connaît une croissance rapide, et nous sommes enthousiastes au vu des opportunités de croissance en Europe », a déclaré le cadre supérieur de GAC Motor responsable de cette campagne de recrutement. « La marque GAC Motor est déjà présente dans 14 pays, et les ventes ont augmenté de 22,7 % au premier trimestre 2018. Si nous sommes en mesure d'obtenir des résultats aussi remarquables, c'est uniquement grâce à l'excellent travail de nos employés. Nous croyons que nous ne pourrons être concurrentiels à l'échelle mondiale que si nous disposons d'une équipe mondiale de premier plan, et après les États-Unis et le Japon, l'Europe constitue le plus grand vivier de talents à l'étranger. »

Non contente de mettre sur pied une équipe mondiale composée des meilleurs talents de l'industrie pour accroître ses capacités de développement de produits, de fabrication, de stratégie de marque et de marketing, GAC Motor met l'accent sur la formation et le développement personnel de ses employés en leur offrant des programmes de rémunération concurrentiels et leur donnant la possibilité de participer à des formations internes et externes afin d'améliorer leurs compétences. L'entreprise les soutiendra et les encouragera à développer de nouvelles idées, ce qui lui permettra de grandir elle aussi.

Yu Jun, président de GAC Motor, a souligné que le talent et l'innovation étaient les principales forces motrices de la croissance de l'entreprise. GAC Motor restera fidèle au principe de gestion axée sur les personnes et élargira sa recherche de talents dans le monde afin d'accroître la solidité de son équipe, l'une des meilleures au monde.

GAC Motor avance en vue d'une expansion sur de nouveaux marchés internationaux pour son 10e anniversaire. Le 21 juillet, l'entreprise annoncera le lancement mondial de son nouveau concept d'image de marque. Plus tard cette année, GAC Motor participera au Mondial de l'auto de Paris ainsi qu'au Salon international de l'automobile de Moscou, afin de faire découvrir au monde le charme et les capacités de l'industrie automobile chinoise.

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 238e place dans le classement des sociétés Fortune Global 500. La société conçoit et construit des véhicules, des moteurs, des pièces et des accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor se classe première parmi toutes les marques chinoises pour la cinquième année consécutive dans l'étude China Initial Quality Study SM (IQS) en Asie-Pacifique de J.D. Power, ce qui met en évidence la stratégie axée sur la qualité de l'entreprise, depuis la recherche et le développement (R&D) jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, la vente et les services.

