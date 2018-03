GAC Motor deixa grande primeira impressão na NADA para inspirar parceiros revendedores norte-americanos com encontro comercial bem-sucedido

"O Nada Show superou nossas expectativas", declarou Yu Jun, presidente da GAC Motor. "Encontramos centenas de revendedores dos EUA que expressaram genuíno interesse em trabalhar conosco quando lançarmos a GAC Motor no quarto trimestre de 2019. Foram três dias maravilhosos. Parabéns aos organizadores do show. Somos gratos e honrados por tal privilégio."

A NADA, lançada pela primeira vez em 1917, é uma mostra automobilística premium para fabricantes de automóvel e revendedores internacionais. Como subempresa do GAC Group, a GAC Motor é a primeira fabricante de automóveis chinesa a participar da NADA na história do evento.

Na mostra, a presença do carro-chefe da GAC Motor, a SUV GS8, do compacto de sucesso SUV GS4, do recém-lançado sedan GA4 e da minivan de ponta GM8 atraíram muita atenção das multidões. Os veículos de alta qualidade destacam as conquistas mais recentes da empresa em pesquisa e desenvolvimento e tecnologias de ponta independentes.

Além disso, mais de 150 convidados distintos, incluindo revendedores e investidores, bem como importantes líderes de eventos da indústria e associações não somente de vários estados nos Estados Unidos, mas também no Canadá, participaram do encontro de revendedores da GAC Motor durante a NADA. Espera-se que a GAC Motor seja a primeira marca de carros novos a entrar no mercado dos EUA em 20 anos. Muitos revendedores presentes no evento disseram estar fascinados pela possibilidade de ter uma nova marca dos EUA que possui um desempenho comprovado seu país-natal. Eles falaram muito bem da linha de produtos da GAC Motor e desejaram que a fabricante de carros de Guangzhou se saísse bem com seus planos de desenvolvimento.

Modelos especiais serão projetados para o mercado dos EUA a fim de cumprir com os padrões ambientais locais e satisfazer as demandas de clientes locais. A empresa estabeleceu um centro de desenvolvimento e pesquisa no Vale do Silício e operará dois centros adicionais em Detroit e em Los Angeles ainda este ano especializados em tecnologia de ponta.

Além do mercado norte-americano, a GAC Motor também entrega desempenhos sólidos de mercado nos países que participam da Iniciativa "Um Cinturão, Uma Rota" da China. A empresa possui atualmente presença em 14 países em todo o mundo.

Com um foco de inserção no mercado médio e de ponta e uma estratégia de P&D centrada do usuário, a GAC Motor está construindo um sistema de fabricação de automóveis de classe internacional que integra a rede de P&D global da GAC Motor, capacidades de produção e cadeia de suprimentos a fim de melhorar o estilo de vida móvel dos clientes por meio de inovações em tecnologia, produtos e serviços.

"A GAC Motor está comprometida com conquistas mútuas com nossos funcionários, clientes e as comunidades nas quais vivemos e trabalhamos. Nós respeitamos culturas diferentes em diferentes mercados em todo o mundo", disse Yu. "Somos jovens e isso quer dizer que estamos dispostos a aprender e continuamente nos esforçando por progredir. Valorizamos as parcerias de longo prazo com nossos revendedores e valorizamos a conquista mútuo com nossos clientes e parceiros locais."

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que figura no 238o. lugar entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automobilísticos de qualidade premium. A GAC Motor agora está classificada em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas há cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS) realizado pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégica centrada em qualidade da empresa desde a pesquisa e o desenvolvimento (P&D), passando pela produção, até a cadeia de suprimentos e vendas e serviços.

